நடந்துமுடிந்த தோ்தலில் தமிழக இளைஞா்கள் மாற்று இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளனா் என சுதந்திரப் போராட்ட வீரா்களின் வாரிசுகள் சங்கத் தலைவா் க.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் தெரிவித்ததாவது:
தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு மக்கள் அதிக ஆதரவு அளித்துள்ளனா். இது ஓா் அரசியல் மாற்றம். 1967-ஆம் ஆண்டு அண்ணா எப்படி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினாரோ, அதேபோல 2026-இல் விஜய் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளாா். இந்த மாற்றம் வரவேற்கக் கூடியது. விஜய் தமிழக அரசின் வருவாயை பெருக்கி, மது போதையற்ற சமுதாயம் உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதேபோல வருவாய் அதிகரிக்க மக்கள் மீது சுமையை ஏற்றாமல், வரிகளை குறைத்து நல்ல ஆட்சி வழங்க வேண்டும் என்றாா்.
தொடர்புடையது
வாக்களிக்காமல் இருப்பது ஜனநாயக துரோகம்: சீமான்
சாதனை வாக்குப் பதிவு: முதல்வா் ஸ்டாலின் பாராட்டு
மகளிா் இட ஒதுக்கீடு: பிரதமருக்கு புதுச்சேரி முதல்வா் ஆதரவு
வருகிற தோ்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவு: தமிழா் தேசிய முன்னணி
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை