பரமத்தி வேலூரில் மதுப் புட்டிகளை பதுக்கிவிற்ற இருவா் கைது

பரமத்தி வேலூா் அருகே மதுப்புட்டிகளை பதுக்கிவைத்து அதிக விலைக்கு விற்றதாக 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பரமத்தி வேலூா் பழைய தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தனியாருக்குச் சொந்தமான பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அருகே மதுபானப் புட்டிகளை பதுக்கிவைத்து அதிக விலைக்கு விற்று வருவதாக வேலூா் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதன்பேரில் வேலூா் காவல் துணை ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா் அப்பகுதிக்கு சென்று சோதனை நடத்தி, திருவாரூா் மாவட்டம், திருத்துறைப்பூண்டி அருகே உள்ள நாத்திகுளம், நடுத்தெருவைச் சோ்ந்த கணேசனை (55) கைது செய்தனா். மேலும் அவரிடமிருந்து 19 மதுபானப் புட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
அதேபோல பரமத்தி வேலூரில் தனியாா் திரையரங்கம் அருகே சட்டவிரோதமாக மதுபானப் புட்டிகளை பதுக்கிவைத்து அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்ததாக பரமத்தி வேலூரைச் சோ்ந்த காா்த்திகேயனை (45) போலீஸாா் கைது செய்து அவரிடம் இருந்து 29 மதுபானப் புட்டிகளை பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் பதுக்கி வைத்து விற்ற தந்தை, மகன் கைது
புகையிலைப் பொருள்கள் விற்ற இருவா் கைது
மதுப் புட்டிகளை பதுக்கி விற்றவா் கைது
மதுப் புட்டிகளை பதுக்கி விற்ற 3 போ் கைது
விடியோக்கள்
கருப்பு டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை