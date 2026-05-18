ஆந்திரத்தில் இருந்து ரயிலில் கடத்திவந்த 12 கிலோ கஞ்சாவை பள்ளிபாளையம் போலீஸாா் சனிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக 6 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
ஆந்திர மாநிலம், விஜயவாடாவில் இருந்து ரயில் மூலம் ஈரோடு வழியாக சிலா் கஞ்சா பொட்டலங்களை கடத்தி செல்வதாக பள்ளிபாளையம் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து பள்ளிபாளையம் காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் கவுதமன் உத்தரவின்பேரில் உதவி காவல் ஆய்வாளா் ரஞ்சித்குமாா் தலைமையிலான தனிப்படை போலீஸாா் காவிரி ஆா்.எஸ். ரயில்வே ஜங்ஷன் பகுதியில் தீவிர கண் காணிப்பில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அங்கு வந்த ரயிலில் இருந்த 3 போ் கஞ்சா பொட்டலங்களை தூக்கி வெளியே வீசி உள்ளனா். பின்னா், ரயிலில் இருந்து இறங்கி, அதை எடுத்துக்கொண்டு தப்பி செல்ல முயன்றபோது, அவா்களை போலீஸாா் சுற்றிவளைத்து கைது செய்தனா். அவா்கள் அளித்த தகவலின்பேரில் மேலும் 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கைது செய்யப்பட்டவா்கள் பள்ளிபாளையம் ஆவாரங்காடு பகுதியை சோ்ந்த கா்ணன் ( 21), கவின்குமாா் (25), பூபதி (21), பவித்திரன் (27), சுப்ரமணி (22), சசிகுமாா் (30) என்பது தெரியவந்தது. அவா்களிடமிருந்து 12 கிலோ கஞ்சா பொட்டலங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
