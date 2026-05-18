Dinamani
குதிரை பேரம் நடத்தி அதிமுகவை முதுகில் குத்தியது தவெக: எடப்பாடி பழனிசாமிஈரான் எண்ணெய் மீதான தடைக்கு தற்காலிக விலக்கு! அமெரிக்காககன்தீப் சிங் பேடி, அமுதா உள்பட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!அம்மா உணவகங்களை புதுப்பிக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!
/
நாமக்கல்

புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனை செய்த கடைகளுக்கு ரூ. 75 ஆயிரம் அபராதம்

புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனை செய்த கடைகளுக்கு ரூ. 75 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :47 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனை செய்த கடைகளுக்கு ரூ. 75 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

பரமத்தி வேலூா் வட்டம், சோழசிராமணி, குன்னமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தமிழக அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்வதாக தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், நாமக்கல் ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி உத்தரவின்படி, நாமக்கல் மாவட்ட நியமன அலுவலா் மருத்துவா் தங்கவிக்னேஷ் தலைமையில் பரமத்தி வேலூா் உணவுப் பாதுகாப்பு அலுவலா் முத்துசாமி உள்ளிட்டோா் குன்னமலை, சோழசிராமணி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை ஆய்வு செய்தனா்.

அப்போது, அப்பகுதிகளில் உள்ள மளிகை, தேநீா், பெட்டிக் கடைகளில் தமிழக அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. அதையடுத்து, கடைகளில் இருந்த 18.5 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்து தீயிட்டு அழித்தனா். மேலும், ஒரு கடைக்கு ரூ. 50 ஆயிரமும், மற்றொரு கடைக்கு ரூ. 25 ஆயிரமும் அபராதம் விதித்தனா்.

தொடர்புடையது

புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை: 3 போ் கைது

புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை: 3 போ் கைது

லால்குடியில் 107 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: இருவா் கைது

லால்குடியில் 107 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: இருவா் கைது

புகையிலைப் பொருள்கள் விற்ற மூன்று போ் கைது

புகையிலைப் பொருள்கள் விற்ற மூன்று போ் கைது

தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை: இளைஞா் கைது

தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை: இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
வீடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
வீடியோக்கள்

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு