நாமக்கல்

வெங்கரை காவிரி ஆற்றில் அடையாளம் தெரியாத மூதாட்டி உடல் மீட்பு

காவிரி ஆற்றில் அழுகிய நிலையில் கிடந்த அடையாளம் தெரியாத மூதாட்டியின் சடலத்தை வேலூா் போலீஸாா் மீட்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பலி! - கோப்புப் படம்

Updated On :24 மே 2026, 2:35 am IST

பரமத்தி வேலூா் வட்டம், வெங்கரை அருகே உள்ள காவிரி ஆற்றில் அழுகிய நிலையில் கிடந்த அடையாளம் தெரியாத மூதாட்டியின் சடலத்தை வேலூா் போலீஸாா் மீட்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

வெங்கரை பேரூராட்சிக்கு உள்பட்ட கருக்கம்பாளையம் காவிரி ஆற்றில் பெண் சடலம் அழுகிய நிலையில் கிடப்பதாக வேலூா் போலீஸாருக்கு அப்பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள் தகவல் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து, அங்கு சென்ற போலீஸாா் சுமாா் 65 முதல் 70 வயதுள்ள மூதாட்டியின் சடலத்தை மீட்டு நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

இறந்துகிடந்த மூதாட்டி கருப்பு நிறத்தில் கட்டம் போட்ட நீல மற்றும் சிவப்பு நிற மேலாடையும், சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளாடையும் அணிந்திருந்தாா். இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து இறந்தவரின் விவரம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தென்பெண்ணை ஆற்றில் புதைக்கப்பட்ட சடலம் அடையாளம் கண்டுபிடிப்பு: இருவரிடம் விசாரணை

