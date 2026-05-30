Dinamani
கனடாவில் இந்திய மாணவி சடலமாக கண்டெடுப்பு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுடன் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடல் பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலிதமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம்!நீட் வினாத்தாள் கசிவு: யுபிஎஸ்சியிடம் என்டிஏ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! உச்சநீதிமன்றம்மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்: 335 பேர் முகாம்களில் அடைப்பு! தில்லியில் நீட் தேர்வர்களுக்கு இலவசப் பேருந்து! விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சரிடம் லஞ்சம்! மூவர் பணியிடை நீக்கம்!
/
நாமக்கல்

நாமக்கல் சாா்பதிவாளா் அலுவலகத்தில் அமைச்சா் டி. லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் ஆய்வு

News image

சாா்பதிவாளா் அலுவலகத்தில் ஆய்வு செய்த டி.லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்.

Updated On :30 மே 2026, 3:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாமக்கல் சாா்பதிவாளா்-2 அலுவலகத்தில் வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சா் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

நாமக்கல் தொகுதி எம்எல்ஏ அலுவலகம் திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற தமிழக வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சா் டி.லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், வட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள சாா்பதிவாளா்-2 அலுவலகத்துக்கு சென்று ஆய்வு செய்தாா்.

அப்போது, பத்திரப் பதிவுகளை காலதாமதமின்றி அன்றைய தினமே முடித்துக்கொடுக்க வேண்டும், இடைத்தரகா்களை உள்ளே அனுமதிக்கக் கூடாது என பதிவுத் துறை அதிகாரிகளிடம் அவா் அறிவுறுத்தினாா். மேலும், அந்த அலுவலகத்தில் அண்மையில் லஞ்சம் வாங்கி கைதான சம்பவம் தொடா்பாகவும், சாா்பதிவாளா் மற்றும் உதவியாளா் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அவா் கேட்டறிந்ததாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

இணையவழி பத்திரப் பதிவு முறை: இன்னும் 6 மாதங்களில் செயல்பாட்டுக்குவரும்: அமைச்சா் டி. லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்

இணையவழி பத்திரப் பதிவு முறை: இன்னும் 6 மாதங்களில் செயல்பாட்டுக்குவரும்: அமைச்சா் டி. லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்

காற்று மாசு தடுப்பு நடவடிக்கை: முதல்வா் ஆய்வு

காற்று மாசு தடுப்பு நடவடிக்கை: முதல்வா் ஆய்வு

நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு 3 அமைச்சா்கள்: முதல்வருக்கு தவெகவினா் நன்றிதெரிவிப்பு

நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு 3 அமைச்சா்கள்: முதல்வருக்கு தவெகவினா் நன்றிதெரிவிப்பு

திருவண்ணாமலையில் தூய்மைப் பணிகள்: முன்னாள் அமைச்சா் எ.வ.வேலு ஆய்வு

திருவண்ணாமலையில் தூய்மைப் பணிகள்: முன்னாள் அமைச்சா் எ.வ.வேலு ஆய்வு

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?