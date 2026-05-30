நாமக்கல் சாா்பதிவாளா்-2 அலுவலகத்தில் வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சா் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
நாமக்கல் தொகுதி எம்எல்ஏ அலுவலகம் திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற தமிழக வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சா் டி.லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், வட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள சாா்பதிவாளா்-2 அலுவலகத்துக்கு சென்று ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, பத்திரப் பதிவுகளை காலதாமதமின்றி அன்றைய தினமே முடித்துக்கொடுக்க வேண்டும், இடைத்தரகா்களை உள்ளே அனுமதிக்கக் கூடாது என பதிவுத் துறை அதிகாரிகளிடம் அவா் அறிவுறுத்தினாா். மேலும், அந்த அலுவலகத்தில் அண்மையில் லஞ்சம் வாங்கி கைதான சம்பவம் தொடா்பாகவும், சாா்பதிவாளா் மற்றும் உதவியாளா் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அவா் கேட்டறிந்ததாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.