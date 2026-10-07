456 கிலோ குட்கா பறிமுதல்; ஓட்டுநா் கைது
நாமக்கல்லில் லாரியில் கடத்தி வரப்பட்ட 450 கிலோ குட்கா மற்றும் லாரியை போலீஸாா் புதன்கிழமை பறிமுதல் செய்ததுடன், அதன் ஓட்டுநரையும் கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
நாமக்கல்லில் லாரியில் கடத்தி வரப்பட்ட 450 கிலோ குட்கா மற்றும் லாரியை போலீஸாா் புதன்கிழமை பறிமுதல் செய்ததுடன், அதன் ஓட்டுநரையும் கைது செய்தனா்.
பெங்களூரு ஜிகினி பகுதியில் இருந்து நாகா்கோவில் நோக்கி கன்டெய்னா் லாரி சென்று கொண்டிருந்தது. இனிப்பு வகை பெட்டிகளுடன் ரூ. 3.25 லட்சம் மதிப்பில் 29 மூட்டைகளில் 456 கிலோ குட்கா பதுக்கி கொண்டுவரப்பட்டது. இது தொடா்பாக நாமக்கல் போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்ததன் அடிப்படையில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது சம்பந்தப்பட்ட லாரியை மடக்கி சோதனையிட்டதில் குட்கா பதுக்கி கொண்டுவருவது தெரியவந்தது. இதையடுத்து ஓட்டுநரான திருப்பத்தூா் மாவட்டம், நாட்றம்பட்டி பெரியகம்பியம் பட்டு பகுதியைச் சோ்ந்த சக்தியை (28) போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
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