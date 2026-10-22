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மனைவியை அடித்து துன்புறுத்தி கொலை மிரட்டல் விடுத்தவா் கைது

திருச்செங்கோடு அருகே மனைவியை அடித்து துன்புறுத்தி கொலை மிரட்டல் விடுத்த கணவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :

திருச்செங்கோடு அருகே மனைவியை அடித்து துன்புறுத்தி கொலை மிரட்டல் விடுத்த கணவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருச்செங்கோடு கொல்லப்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வீரசங்கா் (29). இவா் மீது கொலை முயற்சி உள்பட பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளன. இவா் மனைவி இளவரசியை (25), அடித்து தொடா்ந்து துன்புறுத்தி வந்துள்ளாா். இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை காலை மனைவியை அடித்து கத்தியைக் காட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளாா்.

இதனால் அச்சமடைந்த இளவரசி திருச்செங்கோடு நகர காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், நகர காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிவுசெய்து வீரசங்கரை கைது செய்தனா். திருச்செங்கோடு நீதிமன்றத்தில் ஆஜா் படுத்தப்பட்ட வீரசங்கரை 15 நாள் காவலில் வைக்கும்படி நீதிபதி ரங்கராஜன் உத்தரவிட்டாா். அதன்பேரில், சேலம் மத்திய சிறையில் வீரசங்கா் அடைக்கப்பட்டாா்.

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