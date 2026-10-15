முதல்வருக்கு கொலை மிரட்டல்: ஐ.டி ஊழியா் கைது
சமூக வலைதளத்தில் தமிழக முதல்வா் விஜய்க்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக காஞ்சிபுரத்தைச் சோ்ந்த தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவன ஊழியரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
முதல்வர் விஜய் - கோப்புப்படம்
சமூக வலைதளத்தில் தமிழக முதல்வா் விஜய்க்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக காஞ்சிபுரத்தைச் சோ்ந்த தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவன ஊழியரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டத்தை மதுரையில் கடந்த செப்.28-ஆம் தேதி தமிழக முதல்வா் விஜய் தொடங்கிவைத்தாா். இந்த நிலையில், அவரது மதுரை வருகைக்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்தும், முதல்வருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவுகள் வெளியிடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து மதுரை மாநகா் இணைய குற்றத் தடுப்பு போலீஸாரிடம் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், காஞ்சிபுரத்தைச் சோ்ந்த இளங்கோ மகன் பிரகாஷ் (42) இந்தப் பதிவுகளை பதிவிட்டது தெரியவந்தது. இவா் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் ஊழியராகப் பணியாற்றி வந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இவரை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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