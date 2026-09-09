நாமக்கல் ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் கைப்பேசிகளுக்கு இலவச பாதுகாப்பு
நாமக்கல் ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் கைப்பேசி, கேமரா பாதுகாப்புக்காக வசூலிக்கப்பட்ட ரூ. 5 கட்டணம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு இலவச நடைமுறை செவ்வாய்க்கிழமை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
நாமக்கல் ஆஞ்சனேயா் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள கைப்பேசிகள் பாதுகாப்பு மையம்.
நாமக்கல் ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் கைப்பேசி, கேமரா பாதுகாப்புக்காக வசூலிக்கப்பட்ட ரூ. 5 கட்டணம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு இலவச நடைமுறை செவ்வாய்க்கிழமை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு உள்பட்ட 58 கோயில்களில் கடந்த 1-ஆம் தேதி முதல் கைப்பேசி மற்றும் கேமராக்களை பக்தா்கள் எடுத்துச் செல்ல தடைவிதிக்கப்பட்டது.
நாமக்கல் நரசிம்மா், அரங்கநாதா், ஆஞ்சனேயா் கோயிலுக்குள்ளும் கைப்பேசி எடுத்துச் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. மேலும், ஆஞ்சனேயா் கோயில் முன் உள்ள மையத்தில் ரூ. 5 கட்டணம் செலுத்தி தங்களது கைப்பேசிகளை ஒப்படைக்க பக்தா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
நாமக்கல் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் ரூ. 5 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதற்கு எதிா்ப்பு கிளம்பியது. இந்நிலையில், தமிழக இந்து சமய அறநிலையத் துறை உத்தரவின்படி, பக்தா்கள் ரூ. 5 கட்டணம் செலுத்தாமல் இலவசமாக கைப்பேசியை கோயில் நிா்வாகத்திடம் ஒப்படைத்து செல்லலாம் என்ற அறிவிப்பு செவ்வாய்க்கிழமை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
இதுகுறித்து கோயில் உதவி ஆணையா் இரா.இளையராஜா கூறியது:
ஆஞ்சனேயா் கோயில் முன்புறம் கைப்பேசி ஒப்படைப்பு மையம் 120 சிறிய பெட்டிகளுடன் செயல்படுகிறது. பக்தா்கள் ரூ. 5 கட்டணம் செலுத்தி பாதுகாப்பாக வைத்துவிட்டு செல்லலாம் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது பக்தா்கள் இலவசமாக வைத்து செல்வதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், கோயிலுக்குள் கைப்பேசி, கேமரா கொண்டு செல்வதற்கான தடை தொடா்ந்து நீடிக்கிறது என்றாா்.
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