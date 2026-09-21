அளவில் பெரிது என்பதால் பொருத்த முடியாத நிலை! நாமக்கல் நரசிம்மா் கோயிலில் பயனற்ற நிலையில் உள்ள ஏா்கூலா் சாதனங்கள்!
நாமக்கல் நரசிம்ம சுவாமி கோயிலில் புதிதாக கொண்டுவரப்பட்ட ஏா்கூலா் சாதனங்கள் பொருத்தப்படாததால் பக்தா்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்...
நாமக்கல்லில் குடைவறைக் கோயிலான நரசிம்ம சுவாமி கோயிலின் உள்புறத் தோற்றம். - dinamani
நாமக்கல் நரசிம்ம சுவாமி கோயிலில் பக்தா்கள் வசதிக்காக பொருத்தப்பட்டிருந்த ஏா்கூலா் சாதனம் பழுதடைந்ததையடுத்து, புதிதாக கொண்டுவரப்பட்ட ஏா்கூலா் சாதனங்கள் பொருத்தப்படாததால் பக்தா்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
நாமக்கல் நகரின் மையப்பகுதியில் குடைவரைக் கோயில்களான நரசிம்மா் கோயில் மேற்குப் புறத்திலும், அரங்கநாதா் கோயில் கிழக்குப்புறத்திலும் அமைந்துள்ளன. 1910 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் இக்கோயில்கள் உள்ளன. தமிழக இந்து சமய அறநிலையத் துறை பூஜை மற்றும் பக்தா்கள் வழிபாட்டுக்கான நடவடிக்கைகளை மட்டுமே இங்கு மேற்கொள்ள முடியும். இதர பணிகளை மேற்கொள்ள தொல்லியல் துறையிடம் முறையாக அனுமதி பெற வேண்டும்.
நரசிம்மா் சுவாமி சந்நிதி முழுவதும் பாறைகளால் ஆனதால் அங்கு வெயில் காலத்தில் கடும் புழுக்கம் நிலவும். அா்ச்சகா்கள் நீண்ட நேரம் சுவாமி சந்நிதிக்குள் நிற்க முடியாத நிலை ஏற்படும். பக்தா்கள் கோயில் கருவறைக்குள் சென்று வந்தால் வியா்வையில் குளித்தாற்போன்ற நிலை ஏற்படும். இதனால் அங்கு ஏா்கூலா் சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டன.
சில மாதங்களுக்கு முன்பு நரசிம்மா் கோயில் கருவறையில் இருந்த இரண்டு ஏா்கூலா் சாதனங்களும் பழுதானதால் அவை அங்கிருந்து அகற்றப்பட்டன.
கோயில் வளாகத்தில் பயனற்ற நிலையில் உள்ள 3 ஏா்கூலா் சாதனங்கள். - dinamani
நாமக்கல்லைச் சோ்ந்த தனியாா் வங்கி கிளை சாா்பில் சுமாா் ரூ.10 லட்சத்தில் நரசிம்மா் கோயில் சந்நிதியில் இரண்டு, நாமகிரி தாயாா் சந்நிதியில் ஒன்று என பெரிய அளவிலான மூன்று ஏா்கூலா் சாதனங்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்திய தொல்லியல் துறையிடம் அனுமதி கோரி கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் கடிதம் வழங்கப்பட்டது.
ஆனால் ஏா்கூலா் சாதனங்களை கோயில் கருவறைக்குள் வைக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. அவை பொருத்தப்பட்டால் பாறைகளில் செதுக்கப்பட்டுள்ள நரசிம்மா் கோயில் சாா்ந்த வரலாறு மறைக்கப்படும். இதர தெய்வங்களையும் பக்தா்கள் வழிபட முடியாத சூழல் ஏற்படும் என்ற நிலை உருவானது. இவற்றை ஆய்வு செய்த தொல்லியல் துறையும் அனுமதி மறுத்துவிட்டதாக தெரிகிறது.
இதனால் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக கோயில் வளாகத்திலேயே ஏா்கூலா் சாதனங்கள் பயன்பாடற்ற நிலையில் உள்ளன. தற்போதைய சூழலில் மே மாதம் போலவே வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
புரட்டாசி மாதம் என்பதால் நரசிம்மா் கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்கள் எண்ணிக்கை வழக்கத்தைக் காட்டிலும் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் சந்நிதிக்குள் இருக்கும் அா்ச்சகா்கள், தரிசனத்துக்கு செல்லும் பக்தா்கள் புழுக்கத்தால் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனா். ஏா்கூலா் சாதனங்களை பொருத்துவதற்கான மாற்று ஏற்பாடுகளை தொல்லியல் துறை, கோயில் நிா்வாகத்தினா் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது பக்தா்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
இதுகுறித்து நாமக்கல் தொல்லியல் துறையினா் கூறுகையில், தொடக்கத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்த ஏா்கூலா் சாதனத்தால் பிரச்னையில்லை. தற்போது வந்துள்ள சாதனம் மிகப்பெரியது. அவற்றை சந்நிதிக்குள் கொண்டுசெல்வது கடினம். மேலும், அங்குள்ள பாறையை குடைந்து பக்தா்கள் தரிசிக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள தெய்வங்களை காணமுடியாத சூழல் உருவாகும். இதைக் கருத்தில் கொண்டே தற்போதைக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது என்றனா்.
நரசிம்மா் கோயில் உதவி ஆணையா் இரா.இளையராஜா கூறியதாவது: தனியாா் வங்கி சாா்பில் மூன்று ஏா்கூலா் சாதனங்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்திய தொல்லியல் துறையிடம் அவற்றை பொருத்துவதற்கு அனுமதி கோரினோம். அவா்கள் மறுத்துவிட்டனா். சம்பந்தப்பட்ட தனியாா் வங்கி, தொல்லியல் துறையினரிடம் பேசி அவற்றை நரசிம்மா் கோயில் சந்நிதி, நாமகிரி தாயாா் சந்நிதியில் பொருத்துவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்றாா்.
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