The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகாவிட்டால் போராட்டம் வலுக்கும்: மமதா பானர்ஜிநடுவானில் துபை விமானத்தில் கத்திக்குத்து! தாக்கப்பட்ட விமானி இந்தியரா?தேர்தல் மூலம் மாநிலங்களை பாஜகவுக்கு தாரைவார்த்தவர் ஞானேஷ் குமார்: காங்கிரஸ்3 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.81 ஆக நிறைவு!கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிவில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!இ-கேஒய்சி முடிக்கவில்லை என்றாலும்... குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொருள்கள் நிறுத்தப்படாது: தமிழக அரசுதிமுகவினருக்கு மறதி அதிகம்: தாராபுரம் பிரசாரத்தில் முதல்வர் விஜய் பேச்சுஇஸ்ரேல் சென்ற விமானம் சௌதியில் தரையிறக்கம்! நடுவானில் விமானியைக் கொல்ல முயன்ற சக விமானி?கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிவில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!எம்மதமும் சம்மதம் மட்டுமல்ல எம்மதமும் நம்மதம்! முதல்வர் விஜய் பேச்சு!பேசும்போது மேடையில் கண்கலங்கிய சத்தியபாமா: ஆறுதல் சொன்ன முதல்வர் விஜய்!தவெகவில் இணைந்தார் செம்மலை! கட்சித் துண்டு அணிவித்த முதல்வர் விஜய்!ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்! ராகுல்

கொல்லிமலையில் நாளை முதல் நெகிழிப் பொருள்கள் பயன்படுத்தத் தடை

கொல்லிமலையில் நெகிழிப் பொருள்களை பயன்படுத்த வெள்ளிக்கிழமை (அக். 2) முதல் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

kollimalai

கொல்லிமலை மலைப் பாதை - கோப்புப்படம்

Published On :

கொல்லிமலையில் நெகிழிப் பொருள்களை பயன்படுத்த வெள்ளிக்கிழமை (அக். 2) முதல் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் எல்.மதுபாலன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

கொல்லிமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காமல் இருக்கவும், பொது சுகாதார சீா்கேடு ஏற்படுவதை தடுக்கவும் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் நெகிழிப் பொருள்கள் பயன்பாடு மற்றும் விற்பனை செய்ய வெள்ளிக்கிழமை முதல் தடை விதிக்கப்படுகிறது. இதை மீறுவோா் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், அபராதம் வசூலிக்கவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

குறிப்பாக, ஒருமுறை பயன்படுத்தும் நெகிழிப் பொருள்களை சேமித்தல், விநியோகித்தல் மற்றும் விற்பனை செய்தலுக்கு அபாராதத் தொகையாக முதல்முறை ரூ. 25 ஆயிரம், இரண்டாம்முறை ரூ. 50 ஆயிரம், மூன்றாம்முறை ரூ. ஒரு லட்சம் எனவும், வணிக வளாகங்கள், ஜவுளி கடைகள் மற்றும் பெரிய வணிக வளாகங்களுக்கு அபாராதத் தொகையாக முதல்முறை ரூ. 10 ஆயிரம், இரண்டாம்முறை ரூ. 15 ஆயிரம், மூன்றாவதுமுறை ரூ. 25 ஆயிரம் எனவும், மளிகைக் கடைகள் மற்றும் மருந்துக் கடைகள் போன்ற நடுத்தர வணிக நிறுவனங்களுக்கு அபாராதத் தொகையாக முதல்முறை ரூ. ஆயிரம், இரண்டாம்முறை ரூ. 2 ஆயிரம், மூன்றாம்முறை ரூ. 5 ஆயிரம் எனவும், சிறு வணிக விற்பனையாளா்களுக்கு அபராதத் தொகையாக முதல்முறை ரூ. 100, இரண்டாம் முறை ரூ. 200, மூன்றாம்முறை ரூ. 500 எனவும் விதிக்கப்படும்.

கொல்லிமலை சுற்றுலாத் தலம் சாா்ந்த பகுதிகளுக்கு செல்லும் சாலைகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சோதனைச் சாவடிகளில் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் நெகிழிப் பைகள் மற்றும் பொருள்களை கண்காணித்து பறிமுதல் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

எனவே, கொல்லிமலைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள், பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

முதலமைச்சா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டி: வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசளிப்பு

முதலமைச்சா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டி: வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசளிப்பு

வேலூா் மாங்காய் மண்டியில் ரூ. 5 லட்சம் மதிப்பு நெகிழிப் பொருள்கள் பறிமுதல்

வேலூா் மாங்காய் மண்டியில் ரூ. 5 லட்சம் மதிப்பு நெகிழிப் பொருள்கள் பறிமுதல்

தடை செய்யப்பட்ட நெகிழிப்பைப் பயன்படுத்தினால் அபராதம்

தடை செய்யப்பட்ட நெகிழிப்பைப் பயன்படுத்தினால் அபராதம்

கொல்லிமலையில் ரூ. 4.22 கோடியில் நவீன ‘தமிழ்நாடு உணவகம்’: அக்டோபரில் திறக்க ஏற்பாடு

கொல்லிமலையில் ரூ. 4.22 கோடியில் நவீன ‘தமிழ்நாடு உணவகம்’: அக்டோபரில் திறக்க ஏற்பாடு

விடியோக்கள்

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK