சேலம்
நாளைய மின்தடை: நெத்திமேடு
சேலம் நெத்திமேடு துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக திங்கள்கிழமை (டிச. 15) மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம் நெத்திமேடு துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக திங்கள்கிழமை (டிச. 15) மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் பரிமளா வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது: சேலம் நெத்திமேடு துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக திங்கள்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நெத்திமேடு, அன்னதானப்பட்டி, செவ்வாய்ப்பேட்டை, சத்திரம், அரிசிபாளையம், நான்கு சாலை, குகை, லைன்மேடு, தாதகாப்பட்டி, தாசநாயக்கன்பட்டி, கொண்டலாம்பட்டி, நெய்காரபட்டி, உத்தமசோழபுரம், பூலாவாரி, சூரமங்கலம், மெய்யனூா், சின்னேரிவயல், பள்ளப்பட்டி, சாமிநாதபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.