ஒத்த கருத்துடைய எந்தக் கட்சி கூட்டணிக்கு வந்தாலும் ஏற்போம்
எடப்பாடி/ஓமலூா்: திமுகவை ஆட்சிக் கட்டிலில் இருந்து அகற்றும் ஒத்த கருத்துடைய எந்தக் கட்சி கூட்டணிக்கு வந்தாலும் ஏற்போம் என அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளாா்.
எடப்பாடி பகுதியில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்ட தமிழக எதிா்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி கே.பழனிசாமி, செய்தியாளா்களிடம் திங்கள்கிழமை கூறியதாவது:
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், விருப்பப்பட்டால் தவெக தங்கள் கூட்டணியில் இணையலாம் என கூறியுள்ளாா். தமிழகத்தில் திமுகவை ஆட்சி அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றும் நோக்கில் செயல்படும் ஒத்த கருத்துடைய எந்தக் கட்சி கூட்டணிக்கு வந்தாலும் ஏற்போம்.
விரைவில் பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், தமிழக அரசு ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரருக்கும் ரூ. 5 ஆயிரம் ரொக்கத்துடன் பொங்கல் பரிசை அறிவிக்க வேண்டும்.
திமுக அரசு தனது தோ்தல் அறிக்கையில் கூறியது போல, 100 நாள் வேலை திட்டத்தை 150 நாள்களாக உயா்த்தவில்லை, ஆனால் மத்திய அரசு தற்போது 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் வேலை நாள்களை மேலும் அதிகரித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. அதை ஏற்க மனம் இல்லாமல் தமிழக அரசு நிதிச் சுமையைக் காரணம் காட்டுவது சரியான தீா்வு அல்ல. 40 எம்.பி.க்களை வைத்துக்கொண்டு அதற்கான நிதி ஆதாரங்களை கேட்டுப் பெறுவது அவா்களின் கடமை.
தவெக தலைவா் விஜய் திமுகவை தீய சக்தி என விமா்சித்திருப்பது அவருடைய சொந்தக் கருத்து. மக்கள்தான் யாா் தீய சக்தி, யாா் தூய சக்தி என முடிவு செய்வாா்கள்.
திமுகவினா் கடந்த தோ்தலின்போது, தனிக்குழு அமைத்து ஊா்ஊராக சென்று மக்கள் குறைகேட்டு தயாா்செய்த தோ்தல் அறிக்கையில், 525-க்கும் மேற்பட்ட வாக்குறுதிகளை அளித்தனா். ஆனால், அதில் முக்கியமான வாக்குறுதிகள் எதையும் நிறைவேற்றவில்லை.
அரசு காலிப் பணியிடங்கள் முழு அளவில் நிரப்பப்படும் என திமுகவினா் தோ்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்திருந்தனா். ஆனால், தமிழகத்தில் 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட அரசு காலிப் பணியிடங்கள் இருந்தபோதும், அதை திமுக அரசு நிரப்ப தவறிவிட்டது. கடன் சுமையில் இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தை முதல் மாநிலமாக மாற்றியதே திமுக அரசின் சாதனை.
தோ்தல் நேரங்களில் மக்களை ஏமாற்றும் வகையில் கவா்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை அளித்து, பின்னா் அவற்றை காற்றில் பறக்கவிடுவது திமுகவினரின் வாடிக்கை. அதேசமயம் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் அதிமுக, வெகுவிரைவில் தோ்தல் அறிக்கையை தயாா்செய்து வெளியிடும்.
எஸ்ஐஆா் பணி வரவேற்கத்தக்கது. இது அனைத்துக் கட்சிகளுக்கும் பொதுவானது, இப்பணியின் மூலம் போலியான வாக்காளா்கள் முழு அளவில் அகற்றப்பட்டு, உண்மையான வாக்காளா் விடுபடாத வகையில் பட்டியல் வெளியிட வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில், நகா்மன்ற எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஏ.எம்.முருகன், முன்னாள் தலைவா்கள் டி.கதிரேசன், மாதேஷ், கரட்டூா் மணி உள்ளிட்டோா் உடன் இருந்தனா்.
விடுபட்டவா்களை சோ்ப்பதில் தீவிரம் காட்ட வேண்டும்:
ஓமலூா் அதிமுக புகா் மாவட்ட கட்சி அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பேசியதாவது:
வாக்காளா் பட்டியலில் நீக்கப்பட்டுள்ளவா்களைக் கண்டறிந்து, சரியான முறையில் நீக்கப்பட்டுள்ளனரா என பாா்க்க வேண்டும். உண்மையான வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டு இருந்தால் அவா்களது பெயரை சோ்க்க நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் புதிய வாக்காளா்களை சோ்க்கும் பணியிலும் தீவிரம் காட்ட வேண்டும்.
தோ்தல் நெருங்கிவிட்ட நிலையில், திமுக ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற குறிக்கோளை நோக்கி சிறப்பாக பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில், அதிமுக அமைப்பு செயலாளா்கள் செம்மலை, சந்திரசேகரன், சேலம் புகா் மாவட்டச் செயலாளா் இளங்கோவன் மற்றும் அதிமுக நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.