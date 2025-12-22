கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டை முன்னிட்டு லஷ்மி ஸ்வீட்ஸ், பேக்கரியில் சிறப்பு விற்பனை
சேலம்: கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு பண்டிகையை முன்னிட்டு சேலம் லஷ்மி ஸ்வீட்ஸ், பேக்கரியில் சலுகையுடன் சிறப்பு விற்பனை திங்கள்கிழமை தொடங்கியது.
இதுகுறித்து லஷ்மி குரூப்பின் இயக்குநா்கள் முத்துராஜா, குமாா், பிரபு, வெங்கட்ராகவன் ஆகியோா் கூறியதாவது:
கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டை குதூகலமாக கொண்டாடும் வகையில், லஷ்மி பேக்கரியின் சிறப்பு தள்ளுபடியாக வரும் ஜன. 1-ஆம் தேதிவரை கேக் வகைகளை வெரைட்டியாக கொடுக்க உள்ளோம். இதில் பட்டா் கிரீம் கேக் 1 கிலோ ரூ. 500-க்கும், 500 கிராம் ரூ. 250-க்கும் கொடுக்க உள்ளோம். ஃப்ரஸ் கிரீம் கேக் 1 கிலோ ரூ. 770 முதல் 500 கிராம் ரூ. 385 முதல் கிடைக்கும்.
மேலும், வாடிக்கையாளா்கள் எண்ணத்துக்கேற்ப கேக் வகைகளான புட்டிங் கேக், பா்த்டே கேக், ஆல்புரூட் கேக், ப்ளம் கேக், ஸ்பாஞ் கேக், கப் கேக், ரெயின்போ கேக், பனானா கேக், கேரட் கேக், ப்ரவ்னீ கேக், ரெட் வெல்வெட் கப் கேக், ஃபிரஷ் (ஐஸ்) கிரீம் கேக், பிளாக் ஃபாரஸ்ட், ஒயிட் ஃபாரஸ்ட் புளு பொ்ரி, ரெட் வெல்வெட், ரெயின்போ, ஓரியோ கேக், கிட்கேட் கேக், டைரி மில்க் கேக், சாக்கோ சிப்ஸ், சாக்கோ ரெட் வெல்வெட், ரோஸ்மில்க் கேக், ரசமலாய், சாக்கோ பட்டா் ஸ்காட்ச், பெல்ஜியம், லோட்டஸ், ஹசல்நட்ஸ் கேக், சாக்கோ ப்ரவ்னீஸ், பிரட் வகைகள், நாட்டுச் சா்க்கரை தேங்காய் பன், கோதுமை நாட்டுச் சா்க்கரை கேக், தினை குக்கீஸ், ரெட் வெல்வெட் குக்கீஸ், மில்லெட் குக்கீஸ், சாக்கோ நட்டி குக்கீஸ், சாக்கோ ஆல்மெண்ட் குக்கீஸ், பீனட் குக்கீஸ், ஒஸ்மானியா குக்கீஸ், பிரஞ்ச் பட்டா் குக்கீஸ், பாதாம் கட்டோரி, பிஸ்கெட் வகைகள், பப்ஸ் வகைகள் மிகவும் சிறந்த முறையில் தயாரித்து வழங்க உள்ளோம். மேலும், இந்த ஆண்டின் புதிய அறிமுகமாக இங்கிலீஷ் ப்ரூட் கேக், ஸ்பெஷல் ரிச் ப்ளம் கேக், ராயல் எக்லெஸ் கேக், ஸ்பெஷல் பட்டா் பன், மல்டிகிரைன் பிரட் ஆகியவை அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறோம்.
இந்தச் சலுகைகள் அனைத்தும் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள லஷ்மி ஹோட்டல்ஸ், லஷ்மி ஸ்வீட்ஸ் மற்றும் பேக்கரியின் பேலஸ் தியேட்டா் எதிரில் உள்ள கிளை, டிவிஎஸ் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அருகில் உள்ள கிளை, அருணாசலம் ஆசாரி தெருவில் உள்ள கிளை, புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில் பிருந்தாவனம் சாலையில் உள்ள கிளை, ஜங்சன் பிரதான சாலை சோனா கல்லூரி அருகில் உள்ள கிளை ஆகியவற்றில் கிடைக்கும்.
25 சதவீத சிறப்பு சலுகை: பட்டா் க்ரீம், ப்ரஸ் க்ரீம் & பா்த்டே கேக் வகைகளுக்கு 25 சதவீத சிறப்பு சலுகை வழங்குகிறோம். புதிய அறிமுகமாக ரூ. 425 விலையில் காம்போ கிப்ட் ஹேம்பா் கிடைக்கும் என தெரிவித்தனா்.