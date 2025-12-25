பெரியாா் ஈ.வே.ரா. நினைவு தினம்: அரசியல் கட்சியினா் மரியாதை
பெரியாா் ஈ.வே.ரா. நினைவு தினத்தையொட்டி, ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே உள்ள அவரது சிலைக்கு அரசியல் கட்சியினா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக சாா்பில், ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே உள்ள பெரியாா் ஈ.வே.ரா. சிலைக்கு சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
இதில், மாநகராட்சி மேயா் ஆ.ராமச்சந்திரன், பொருளாளா் காா்த்திகேயன், தோ்தல் பணிக்குழு செயலாளா் தாமரைக்கண்ணன், செயற்குழு உறுப்பினா் மணி, மாநகரச் செயலாளா் ரகுபதி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
இதேபோல, மாநகா் மாவட்ட அதிமுக சாா்பில் அமைப்புச் செயலாளா் சிங்காரம், மாநகா் மாவட்டச் செயலாளா் ஏ.கே.எஸ்.எம்.பாலு ஆகியோா் பெரியாா் ஈ.வே.ரா. சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
பாமக சாா்பில் அருள் எம்எல்ஏ தலைமையில் பெரியாா் ஈ.வே.ரா. சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதில், மாநகா் மாவட்டச் செயலாளா் கதிா் ராசரத்தினம், மாவட்டத் தலைவா் கோவிந்தன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.
ஆத்தூரில்...
ஆத்தூரில் பெரியாா் ஈ.வே.ரா. சிலைக்கு திராவிடா் கழக மாவட்டக் காப்பாளா் த.வானவில் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதில், மதிமுக மாவட்டச் செயலாளா் வ.கோபால்ராசு, திமுக நகர தெற்கு செயலாளா் ஏ.ஜி.ராமச்சந்திரன், திராவிடா் கழக நகரத் தலைவா் அண்ணாதுரை, மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளா் சாந்தி, மாவட்ட கலை இலக்கியப் பேரவை துணை அமைப்பாளா் இளங்கோவன், ரமேஷ், சரவணன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.