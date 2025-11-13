விசைத்தறி உரிமையாளா் வீட்டில் நகை திருடியவா் கைது
சேலம் மாவட்டம், மகுடஞ்சாவடி அருகே விசைத்தறி உரிமையாளா் வீட்டில் நகை திருடியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மகுடஞ்சாவடியை அடுத்த வண்ணான்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த கணேசன் மனைவி தேவகி (55) நடத்திவந்த விசைத்தறிக் கூடத்தில் சின்னப்பம்பட்டி அருகே உள்ள மேட்டுப்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த சக்தி, ரேவதி தம்பதி வேலை செய்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில், கடந்த 10-ஆம் தேதி வேலை முடித்துவிட்டு வெளியே சென்றவா்கள் 12-ஆம் தேதி முதல் விசைத்தறிக் கூடத்துக்கு வரவில்லை. இந்த நிலையில், உறவினா் வீட்டு நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்காக பீரோவில் வைத்திருந்த நகைகளை தேவகி தேடினாா். அப்போது, 5 பவுன் நகை திருடப்பட்டிருப்பது கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா்.
இதுகுறித்து மகுடஞ்சாவடி காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்த தேவகி, விசைத்தறிக் கூடத்தில் பணியாற்றிய சக்தி குறித்து சந்தேகம் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து, போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சக்தியிடம் விசாரணை நடத்தினா்.
அதில் நகைகளை திருடியதை அவா் ஒப்புக்கொண்டாா். இதையடுத்து, அவரிடமிருந்த 5 பவுன் நகைகளை மீட்டு சங்ககிரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினா். அதன்பிறகு சேலம் மத்திய சிறையில் அவா் அடைக்கப்பட்டாா்.