பட்டியலின மக்களுக்கு திமுக துரோகம் செய்து வருகிறது: பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினா்
பட்டியலின மக்களுக்கு திமுக அரசு துரோகம் செய்து வருகிறது என்று பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினா் வெங்கடேஷ் மௌரியா கூறினாா்.
சேலம் மரவனேரி பகுதியில் உள்ள மாதவம் அரங்கில் பாஜக பட்டியல் அணி சாா்பில் சேலம் பெருங்கோட்ட பொறுப்பாளா்கள் அறிமுகக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. மாநிலத் தலைவா் சம்பத்ராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினரும் மாநில பாா்வையாளருமான வெங்கடேஷ் மௌரியா கலந்துகொண்டு பொறுப்பாளா்களுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.
பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: பிரதமா் மோடி தலைமையிலான மத்திய பாஜக அரசு பட்டியலின மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது. மத்திய அரசு தமிழகத்தில் உள்ள பட்டியலின மக்களின் நலனுக்காக ஆண்டுதோறும் ரூ. 30 கோடி நிதி ஒதுக்கி வருகிறது. அந்த நிதியை பட்டியலின மக்களுக்கு திமுக அரசு செலவு செய்வதில்லை. மாறாக, மகளிா் உதவித்தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களுக்கு மடைமாற்றி வருகிறது. இதன்மூலம் பட்டியலின மக்களுக்கு திமுக துரோகம் செய்து வருகிறது.
அம்பேத்கா் புகழ்பாடும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, அம்பேத்கரை அவமதித்த காங்கிரஸுடன் அரசியல் ஆதாயத்துக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளது. அம்பேத்கா் குறித்து பேச திருமாவளவனுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை. அம்பேத்கரை அவா் உண்மையாக நேசிப்பதாக இருந்தால் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற வேண்டும்.
வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பட்டியலின மக்கள் ஆதரவுடன் வெற்றிபெறும். அதற்காக நாங்கள் சிறப்பாக களப்பணி ஆற்றுவோம் என்றாா்.
அப்போது மாநில பொதுச்செயலாளா் சாட்சாதிபதி, மாவட்ட பட்டியலின தலைவா் மோகன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.