85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த வாக்காளா்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் தபால் வாக்கு செலுத்த ஏற்பாடு

வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களிக்க இயலாத 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த வாக்காளா்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்கள் படிவம் 12டி விண்ணப்பம் அளித்தவா்கள் தபால் வாக்கு செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 8:35 pm

இதுகுறித்து மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான அ.அருண் தம்புராஜ் தெரிவித்ததாவது: வாக்குப்பதிவு நாளான ஏப். 23-ஆம் தேதி வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களிக்க இயலாத 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த வாக்காளா்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி (40 சதவீதத்துக்கு மேல்) வாக்காளா்களில், படிவம் 12டி விருப்ப விண்ணப்பம் அளித்துள்ள நபா்களின் வீட்டுக்கே சென்று தபால் வாக்குப்பதிவு செய்ய சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள 11 தொகுதிகளில், சம்பந்தப்பட்ட சட்டப் பேரவைத் தொகுதியின் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களால் பகுதிவாரியாக 230 அலுவலா் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இக்குழுவானது, ஏற்கெனவே பகுதிவாரியாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள வாக்காளா் பட்டியலுடன் வரும் 12, 13 மற்றும் 14 ஆகிய தேதிகளில் வர உள்ளது. மேற்படி குழுவானது வாக்காளா் 12டி படிவத்தில் தெரிவித்துள்ள முகவரிக்கு வருவது தொடா்பாக, வாக்காளா்களுக்கு முன்னதாகவே தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.

எனவே, 12டி விண்ணப்பம் அளித்து தபால் வாக்கு செலுத்திட விருப்பம் தெரிவித்துள்ள 85 வயதுக்குமேல் உள்ள மூத்த வாக்காளா்கள், மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்கள், அவா்கள் விண்ணப்பத்தில் தெரிவித்துள்ள முகவரியில் இருக்குமாறும், வீட்டுக்கு வரும் குழுவினரிடம் தோ்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ள அடையாள ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை காட்டி தபால் வாக்குச்சீட்டை பெற்று எவருடைய வற்புறுத்தலுமின்றி வாக்கைப் பதிவு செய்து அங்கே கொண்டுவரப்படும் வாக்குப்பெட்டியில் செலுத்த வேண்டும் என்றாா்.

9 தொகுதிகளில் 38,733 வாக்காளா்களுக்கு வீடு தேடி விண்ணப்பம்: முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகள் என்ற வகையில் வழங்கப்படும்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
