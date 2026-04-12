Dinamani
வான்கடேவில் பெங்களூரு அணியிடம் வீழ்ந்த மும்பை!தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு : மு.க. ஸ்டாலின்ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் அனைத்து கப்பல்களும் முற்றுகையிடப்படும் : அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பாஜகவுக்கு விழும் ஒவ்வொரு வாக்கும் அரசியலமைப்பை காக்கும் விழுமியங்கள் மீது விழும் மரண அடி: மு.க. ஸ்டாலின்ஐபிஎல் போல தேர்தல் முடிவு! தில்லி தோற்று தமிழ்நாடு வெல்ல வேண்டும்! - மு.க. ஸ்டாலின்ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!ஈரானுக்கு இதைவிடச் சிறந்த ஆஃபர் வழங்க முடியாது! - அமெரிக்க துணை அதிபர்
/
சேலம்

சேலம் வழியாக பிகாா் மாநிலம் பரெளனிக்கு இன்று முதல் சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

News image

ரயில்கள் - கோப்புப் படம்

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 6:24 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோடை விடுமுறையையொட்டி, கூட்ட நெரிசலை கருத்தில்கொண்டு போத்தனூரிலிருந்து பிகாா் மாநிலம் பரெளனிக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

கோடை விடுமுறையையொட்டி, ரயில்களில் கூட்டம் அதிகரித்துவரும் நிலையில், நெரிசலை கருத்தில்கொண்டு போத்தனூரில் இருந்து பிகாா் மாநிலம் பரெளனிக்கு 13 ஆம் தேதி முதல் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.

அதன்படி போத்தனூா் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து 13 ஆம் தேதி முதல் 27 ஆம் தேதி வரை திங்கள்கிழமைகளில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும். போத்தனூரில் இருந்து மாலை 4.30 மணிக்கு புறப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம் வழியாக புதன்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு பிகாா் மாநிலம் பரெளனி ரயில் நிலையத்தை அடையும்.

மறுமாா்க்கத்தில், பரெளனியில் இருந்து வரும் 16 ஆம் தேதி 30 ஆம் தேதி வரை வியாழக்கிழமைகளில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும். பரெளனியில் இருந்து 16 ஆம் தேதி பிற்பகல் 1.15 மணிக்கு புறப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா் வழியாக சனிக்கிழமைகளில் இரவு 11.30 மணிக்கு போத்தனூா் சென்றடையும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சேலம் வழியாக பிகாருக்கு சிறப்பு ரயில்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு