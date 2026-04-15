Dinamani
சேலம்

வாழப்பாடி பகுதி கிராமங்களில் புளி அறுவடைப் பணிகள் தீவிரம்

வாழப்பாடி பகுதி கிராமங்களில் புளி அறுவடைப் பணிகளில் விவசாயிகள், தொழிலாளா்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனா்.

வாழப்பாடி அருகே அத்தனூா்பட்டியில் புளிய மரங்களில் காய்த்துள்ள புளியம் பழங்களை அறுவடை செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயத் தொழிலாளா்கள்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 9:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி பகுதி கிராமங்களில் நிகழாண்டு புளி உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது. புளிய மரங்களில் கொத்துக்கொத்தாக காய்த்துள்ள புளியம்பழங்களை அறுவடை செய்து, ஓடு மற்றும் விதைகளை நீக்கி, பதப்படுத்தி, விற்பனை செய்யும் பணியில் விவசாயிகளும், விவசாய தொழிலாளா்களும் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

வாழப்பாடியில் இருந்து பேளூா் வரை சாலை ஓரத்தில் உள்ள புளிய மரங்களிலும் புளி விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதால், மகசூல் குத்தகைக்கு எடுத்த குத்தகைதாரா்கள், தொழிலாளா்களைக் கொண்டு புளியை அறுவடை செய்து பதப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா். இந்தாண்டு எதிா்பாா்த்து அளவிற்கு விளைச்சல் கிடைத்துள்ளதால், போதிய வருவாய் கிடைக்குமென, விவசாயிகளும், தொழிலாளா்களும் நம்பிக்கை தெரிவித்தனா்.

சேப்பங்கிழங்கு போண்டா

திருவள்ளுவா் பல்கலை.யில் நீக்கப்பட்ட 57 தொழிலாளா்கள் 12 ஆண்டுகளுக்கு பின் பணியில் சோ்ந்தனா்

இன்று ஒசூா் சந்திரசூடேஸ்வரா் கோயில் தேரோட்டம்

தஞ்சைக்கு பிரதமர் மோடி இன்று வருகை! 1,000 போலீஸாா் பாதுகாப்பு!!

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
ராத்து ராசன் பாடல்!
