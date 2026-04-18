சேலம்

சங்ககிரி சென்னகேசவப்பெருமாள் கோயில் சித்திரை தோ்த் திருவிழா வரும் 22இல் தொடக்கம்

சங்ககிரி மலைமீது உள்ள சிறப்பு பெற்ற அருள்மிகு சென்னகேசவப் பெருமாள் கோயில் சித்திரைத் தோ்த் திருவிழா வரும் 22ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குவதையொட்டி பெரிய தேரை அலங்கரிப்பதற்காக முகூா்த்தக் கால் நடும் சிறப்பு பூஜை வெள்ளிக்கிழமை மாலை சுவாமி தங்கும் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

திருக்கல்யாண அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்த சென்னகேசவப் பெருமாள் உடனமா் ஸ்ரீ தேவி, பூதேவி உற்சவமூா்த்திகள். - கோப்பிலிருந்து

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 1:34 am

சங்ககிரி மலைமீது உள்ள சிறப்பு பெற்ற அருள்மிகு சென்னகேசவப் பெருமாள் கோயில் சித்திரைத் தோ்த் திருவிழா வரும் 22ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குவதையொட்டி பெரிய தேரை அலங்கரிப்பதற்காக முகூா்த்தக் கால் நடும் சிறப்பு பூஜை வெள்ளிக்கிழமை மாலை சுவாமி தங்கும் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

சங்ககிரி மலைமீது உள்ள அருள்மிகு சென்னகேசவப் பெருமாள் கோயில் சித்திரைத் தோ்த் திருவிழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் சித்திரை நட்சத்திரம் அன்று நடைபெற்று வருகிறது. நிகழாண்டுக்கான தோ்த் திருவிழா வரும் 22ஆம் தேதி தொடங்குவதையொட்டி தோ்த் திருவிழாவில் பங்கேற்கும் பட்டக்காரா், ஊா்கவுண்டா், கொத்துக்காரா் உள்ளிட்ட காணியாச்சிகாரா்கள், சுவாமி பாதம் தாங்கிகள் உள்ளிட்டவா்களுக்கு வெற்றிலை பாக்கு கொடுக்கும் நிகழ்ச்சியும், அதையடுத்து பெரிய தேரை அலங்கரிப்பதற்காக முகூா்த்தகால் நடும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.

வரும் 22ஆம் தேதி சென்னகேசவப் பெருமாள் மலையிலிருந்து இறங்கி உற்சவ மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளுகிறாா். அதனையடுத்து 30ஆம் தேதி திருத்தோ் வடம்பிடித்தலும், மே 11 ஆம் தேதி சுவாமி திருமலைக்கு செல்லும் வைபவமும் நடைபெற உள்ளது.

அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயில் தோ்த் திருவிழா ஏப்.21-இல் தொடக்கம்

அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயில் தோ்த் திருவிழா ஏப்.21-இல் தொடக்கம்

கருவலூா் மாரியம்மன் கோயில் தோ்த் திருவிழா! கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்!

கருவலூா் மாரியம்மன் கோயில் தோ்த் திருவிழா! கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்!

வேலூா் மகா மாரியம்மன் கோயில் தோ்த் திருவிழா பணிகள் தீவிரம்

வேலூா் மகா மாரியம்மன் கோயில் தோ்த் திருவிழா பணிகள் தீவிரம்

கொண்டத்துக்காளியம்மன் கோயில் குண்டம், தோ்த் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்

கொண்டத்துக்காளியம்மன் கோயில் குண்டம், தோ்த் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்

கான்சிட்டி பாடல்!
வீடியோக்கள்

கான்சிட்டி பாடல்!

தஸ்ஸாடியா பாடல்!
வீடியோக்கள்

தஸ்ஸாடியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பவழ மல்லி பாடல்!
வீடியோக்கள்

பவழ மல்லி பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
UN Kannan Interview | விஜய் இன்னொரு விஜயகாந்த் | TN Election 2026 | TVK Vijay | MK Stalin
வீடியோக்கள்

UN Kannan Interview | விஜய் இன்னொரு விஜயகாந்த் | TN Election 2026 | TVK Vijay | MK Stalin

