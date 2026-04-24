ஓமலூா் அருகே தாய், மகன் வெட்டிக் கொலை: கொலையாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

சேலம் மாவட்டம், ஓமலூா் அருகே தாய், அவரது 10 வயது மகன் இருவரையும் வெட்டிக் கொன்ற கொலையாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 6:33 pm

சேலம் மாவட்டம், ஓமலூா் அருகே தாய், அவரது 10 வயது மகன் இருவரையும் வெட்டிக் கொன்ற கொலையாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

ஓமலூரை அடுத்த கருத்தானூரைச் சோ்ந்தவா் சத்யா (32). இவருக்கும், பூமாரி கோயில் காட்டுவளவு பகுதியை சோ்ந்த ராஜ்குமாருக்கும் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. இவா்களது மகள் மகிதா (13), மகன் கிஷாந்த் (10).

இந்த நிலையில் கருத்துவேறுபாடு காரணமாக கணவரைப் பிரிந்து தனது இரு பிள்ளைகளுடன் வசித்து வந்த சத்யா, ஓமலூரில் உள்ள வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் விற்பனைக் கடையில் பணிபுரிந்து வந்தாா். அப்போது, அங்கு மேலாளராக பணியாற்றி வந்த சக்திவேலுடன் சத்யாவுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது.

இதன் காரணமாக சத்யாவின் வீட்டுக்கு சக்திவேல் அடிக்கடி சென்று வந்துள்ளாா். இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு சத்யாவின் வீட்டிற்கு சென்ற சக்திவேலுக்கும், சத்யாவுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, ஆத்திரமடைந்த சக்திவேல், சத்யாவையும் அவரது 10 வயது மகன் கிஷாந்தையும் அரிவாளால் வெட்டியுள்ளாா்.

இதில், பலத்த காயமடைந்த கிஷாந்த் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். வலது கையின் மணிகட்டு துண்டான நிலையில் அலறியபடி ஓடிவந்த சத்யாவை மீட்ட உறவினா்கள், ஓமலூா் அரசு மருத்துவமனையில் அவரை அனுமதித்தனா்.

தொடா்ந்து, மேல்சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சத்யா அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு, அவா் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் உயிரிழந்தாா். இந்த சம்பவத்தின்போது சத்யாவின் மகள் மகிதா, கோடை விடுமுறைக்காக சின்னப்பம்பட்டியில் உள்ள உறவினா் வீட்டுக்குச் சென்ால் அவா் உயிா்தப்பினாா்.

இதனிடையே கருப்பூா் கோரிமேடு பகுதியில் உள்ள மரத்தில் சக்திவேல் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் இறந்து கிடந்தாா். இதுகுறித்து ஓமலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா். இந்த சம்பவம் அந்த கிராமத்தை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தொடர்புடையது

திருமயம் அருகே இளைஞா் கொலை

திருமயம் அருகே இளைஞா் கொலை

தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

மகள்கள் இறந்த துக்கத்தில் தாய் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

மகள்கள் இறந்த துக்கத்தில் தாய் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

பாலக்கோடு அருகே தாய், மகன் விஷமருந்தி தற்கொலை

பாலக்கோடு அருகே தாய், மகன் விஷமருந்தி தற்கொலை

வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress
வீடியோக்கள்

வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu
வீடியோக்கள்

வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

23 ஏப்ரல் 2026