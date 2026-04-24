சங்ககிரி தொகுதியில் 92.50 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு

சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட 340 வாக்குச்சாவடிகளில் 92.50 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
சேலம் மாவட்டத்தில் 11 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் சங்ககிரி தொகுதியில் நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவு சதவீத அடிப்படையில் 2 ஆம் இடம் பெற்றுள்ளது. சங்ககிரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 1,31,408 ஆண் வாக்காளா்கள், 1,29,087 பெண் வாக்காளா்கள், 30 இதர வாக்காளா்கள் உள்பட மொத்தம் 2,60,525 வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.
சங்ககிரி தொகுதியில் அதிமுக, திமுக, தவெக, நாதக வேட்பாளா்கள் உள்பட 20 போ் போட்டியிட்டனா். சங்ககிரி தொகுதியில் 34 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்ட 340 வாக்குச்சாவடிகளில் வியாழக்கிழமை காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு அமைதியாக நடைபெற்றது.
காலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரை 20.63 சதவீதம் வாக்கு பதிவானது. 9 மணி முதல் 11 மணி வரை 21.86 சதவீதமும், 11 மணி முதல் 1 மணி வரை 21.08 சதவீதம், 1 மணி முதல் 3 மணி வரை 14.85 சதவீதம், 3 மணி முதல் 5 மணி வரை 11.88 சதவீதம், 5 மணி முதல் 6 மணி வரை 2.2 சதவீதம் என மொத்தம் 92.50 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
காலை 7 மணி முதல் 1 மணி வரை அதிகரித்த வாக்குப்பதிவு பின்னா் படிப்படியாக குறைந்தது. இத்தொகுதியில் மொத்தம் 92.50 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. வாக்குப்பதிவின் இறுதி விவரங்கள் சங்ககிரியை அடுத்த விவேகானந்தா மகளிா் கல்வி நிறுவனங்களின் வாக்குகள் எண்ணும் மையத்தில் வாக்குப்பெட்டிகளை பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கும்போது வெள்ளிக்கிழமை தெரிய வரும் என தோ்தல் அலுவலா்கள் தெரிவித்தனா். சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் சங்ககிரி தொகுதி வாக்குப்பதிவில் 2ஆவது இடத்தில் உள்ளன.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தோ்தலில் சங்ககிரி தொகுதியில் 1,38,507 ஆண் வாக்காளா்கள், 1,35,708 பெண் வாக்காளா்கள், 19 இதர வாக்காளா்கள் உள்பட மொத்தம் 2,74,234 வாக்காளா்கள் இருந்தனா். அப்போது 83.71 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
எஸ்ஐஆா் பணிகளுக்கு பிறகு இத்தொகுதியில் 13,709 வாக்காளா்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டு தற்போது மொத்தம் 2,60,525 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். கடந்த 2021 தோ்தலைவிட தற்போது தோ்தலில் 8.79 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளது.
வேதாரண்யம் தொகுதியில் 85 சதவீத வாக்குப்பதிவு
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் 82.14 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு
பவானிசாகா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அமைதியான வாக்குப்பதிவு
100 சதவீதம் வாக்களிக்க ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் அழைப்பு
