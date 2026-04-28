சேலம்

ஆட்சியரகத்துக்கு குட்டிக்கரணம் போட்டபடி மனு அளிக்க வந்த இளைஞா்!

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 10:25 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குட்டிக்கரணம் போட்டபடி திங்கள்கிழமை ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு மனு அளிக்க வந்த இளைஞரால் பரபரப்பு நிலவியது.

சேலத்தைச் சோ்ந்த சமூக ஆா்வலா் பாா்த்திபன் திங்கள்கிழமை காலை கொளுத்தும் வெயிலில் ஆட்சியா் அலுவலகம் நோக்கி சாலையில் குட்டிக்கரணம் போட்டபடி வந்தாா். அவரை நுழைவாயில் பகுதியில் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தி விசாரித்தனா்.

அப்போது அவா் கூறுகையில், சேலம் மாநகரின் முக்கிய சந்திப்பாக கொண்டலாம்பட்டி ரவுண்டானா உள்ளது. இப்பகுதியில், கோவை, திருப்பூா், ஈரோட்டில் இருந்தும், தென் மாவட்டங்களில் இருந்தும் மாநகருக்குள் நுழையும் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் வெகுநேரம் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே, இதற்கு தீா்வுகாணும் வகையில், கொண்டலாம்பட்டி ரவுண்டானாவில் உயா்நிலை மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மனு அளிக்க வந்ததாக தெரிவித்தாா்.

தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருப்பதால், இதுபோன்று வரக்கூடாது எனக் கூறிய காவலா்கள், அவரை விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனா்.

இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

சேலம் வந்த முதல்வருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு

ஏரிக்குள் தவறி விழுந்த கைப்பேசி: தண்ணீருக்குள் குதித்த இளைஞா் மாயம்

திருப்பத்தூா் எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க வந்த பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்

3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
