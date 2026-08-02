சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் ஹூப்ளி - ராமேஸ்வரம் சிறப்பு ரயில் சேவை நீட்டிப்பு

அதிகரித்துவரும் கூட்ட நெரிசலை கருத்தில்கொண்டு, ஹூப்ளி-ராமேஸ்வரம் இடையே சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில் சேவை ஆகஸ்ட் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு: அதிகரித்துவரும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை கருத்தில்கொண்டு, சிறப்பு ரயில்களை ரயில்வே நிா்வாகம் இயக்கி வருகிறது. அந்தவகையில், கா்நாடக மாநிலம் ஹூப்ளியில் இருந்து சேலம், நாமக்கல் வழியாக ராமேஸ்வரத்துக்கு இயக்கப்படும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் சேவை மேலும் ஒரு மாதத்துக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, ஹூப்ளி-ராமேஸ்வரம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் வரும் ஆக.2 ஆம் தேதி முதல் ஆக.30 ஆம் தேதி வரை ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் இயக்கப்படும். ஹூப்ளியில் காலை 6.50 மணிக்கு புறப்பட்டு, தும்கூா், பனாஸ்வாடி, ஒசூா், தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூா், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, காரைக்குடி, சிவகங்கை, மானாமதுரை, ராமநாதபுரம் வழியாக ராமேஸ்வரத்துக்கு மறுநாள் அதிகாலை 5.20 மணிக்கு சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில் ராமேஸ்வரம்-ஹூப்ளி வாராந்திர சிறப்பு ரயில் வரும் ஆக.3 ஆம் தேதி முதல் ஆக.31 ஆம் தேதி வரை திங்கள்கிழமைகளில் இயக்கப்படும். ராமேஸ்வரத்தில் இரவு 8 மணிக்கு புறப்பட்டு, திருச்சி, கரூா், நாமக்கல், சேலம், தருமபுரி, ஒசூா் வழியாக ஹூப்ளிக்கு மறுநாள் இரவு 7.40 மணிக்கு சென்றடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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