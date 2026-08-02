கயிறு இழுக்கும் போட்டியில் திடீரென கயிறு அறுந்ததால் அமைச்சா் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சேலம் அம்மாபேட்டை அருகே தனியாா் பள்ளியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற விளையாட்டு விழாவில், பத்திரப்பதிவு மற்றும் வணிகவரித்துறை அமைச்சா் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் பங்கேற்றாா்.தொடா்ந்து, விளையாட்டு விழாவை தொடங்கி வைத்த பின்னா், முன்னாள் மாணவா்கள் மற்றும் மாணவா்களின் பெற்றோா்களுக்கான கயிறு இழுத்தல் போட்டியில் முன்னாள் மாணவா்கள் அணி சாா்பில் அமைச்சா் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வனும் கலந்து கொண்டாா்.
போட்டி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது, கயிறு திடீரென அறுந்த விழுந்தது. இதில் அமைச்சா் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் நிலைதடுமாறி தடுமாறி கீழே விழுந்தாா். உடனடியாக அங்கிருந்த காவலா்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளா்கள் அமைச்சா் கைதாங்கலாக தூக்கிவிட்டனா். இந்த காட்சி அங்கிருந்தவா்களிடையே சிறிது நேரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
பின்னா் விழாவில் உரையாற்றிய அமைச்சா் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், இது நான் படித்த பள்ளி. இந்த மைதானத்தில் உருண்டு புரண்டு விளையாடியிருக்கிறேன். இன்றும் அதே மண்ணில் விழுந்தது எனக்கு அவமானம் அல்ல. இந்த பள்ளி வளாகத்தின் மண் மீண்டும் என்னைத் தொட்டது உணா்ச்சிபூா்வமான தருணமாக கருதுவதாக தெரிவித்தாா்.
பட விளக்கம்: சேலம் தனியாா் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில் கயிறு இழுக்கும் போட்டியின் போது, திடீரென கயிறு அறுந்ததால் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்த அமைச்சா் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்.
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