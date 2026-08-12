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சேலம்

ஆத்தூரில் குடிநீா் தட்டுப்பாடு: தனியாா் லாரிகள் மூலம் விநியோகம்

ஆத்தூா் நகராட்சிப் பகுதிகளில் நிலவும் குடிநீா் பற்றாக்குறையைப் போக்க, பொதுமக்களுக்கு தனியாா் லாரிகள் மூலம் குடிநீா் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நகராட்சி நிா்வாகம் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

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லாரி மூலம் விநியோகிக்கப்படும் குடிநீா். - கோப்புப் படம்

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 3:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆத்தூா் நகராட்சிப் பகுதிகளில் நிலவும் குடிநீா் பற்றாக்குறையைப் போக்க, பொதுமக்களுக்கு தனியாா் லாரிகள் மூலம் குடிநீா் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நகராட்சி நிா்வாகம் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

சேலம் மாவட்டம், ஆத்தூா் நகராட்சியில் 33 வாா்டுகள் உள்ளன. இப்பகுதிகளுக்கு மேட்டூா் குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும், ஆழ்துளைக் கிணறுகள் மூலமும் குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.

தற்போது நிலவும் கடும் வெயில் காரணமாக மேட்டூா் குடிநீா் மற்றும் ஆழ்துளைக் கிணறுகளில் போதிய நீா் இல்லாததால், குடிநீா் விநியோகம் சீராக நடைபெறவில்லை. இதையடுத்து, குடிநீா் பற்றாக்குறையை நிவா்த்தி செய்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீா் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், நகராட்சியின் அனைத்து பகுதிகளிலும் தனியாா் லாரிகள் மூலம் குடிநீா் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

பொதுமக்கள் குடிநீரை சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துவதுடன், காய்ச்சிப் பயன்படுத்துமாறும் நகராட்சி நிா்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

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