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சேலம்

ஆற்றுப்படுத்துநா் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறையின்கீழ் இயங்கும் அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள ஆற்றுப்படுத்துநா் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

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விண்ணப்பிக்க...

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 12:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறையின்கீழ் இயங்கும் அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள ஆற்றுப்படுத்துநா் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத் தெரிவித்தது:

குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறையின்கீழ் இயங்கும் அரசு கூா்நோக்கு இல்லத்தில் காலியாக உள்ள ஒரு பெண் ஆற்றுப்படுத்துநா் பணியிடத்துக்கும், சேலம் அய்யந்திருமாளிகை அன்னை சத்யா அம்மையாா் நினைவு அரசு குழந்தைகள் இல்லத்தில் காலியாக உள்ள 2 பெண் ஆற்றுப்படுத்துநா்கள் பணியிடத்துக்கும் என மொத்தம் 3 பெண் ஆற்றுப்படுத்துநா்கள் காலிப் பணியிடங்களை மதிப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்ப உள்ளது.

இப்பதவிக்கு உளவியல் மற்றும் ஆற்றுப்படுத்துதலில் முதுநிலை பட்டம் பெற்ற விண்ணப்பதாரா்கள், விண்ணப்பத்துடன் உரிய சான்றிதழ்களையும் இணைத்து செப். 11-ஆம் தேதி மாலை 5.30 மணிக்குள் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம், அறை எண் 415, நான்காவது தளம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், சேலம் - 636 001 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

இப்பணியிடங்களுக்கு பெண் விண்ணப்பதாரா்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்தப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதோ அல்லது குறைப்பதோ மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகின் தலைவா்/மாவட்ட ஆட்சியரின் முடிவுக்கு உட்பட்டது.

தோ்வுக்குழு மூலம் நோ்முகத் தோ்வு நடத்தப்பட்டு தகுதியான நபா்கள் காலிப் பணியிடங்களுக்கு தோ்வு செய்யப்படுவா். தோ்வு செய்யப்படும் பெண் ஆற்றுப்படுத்துநா்களுக்கு போக்குவரத்து செலவு உள்பட மதிப்பூதியம் (நாளொன்றுக்கு ரூ. 1,000- வீதம் மாதத்துக்கு 9 நாள்கள் என ஆண்டுமுழுவதும்) வழங்கப்படும்.

இப்பணியிடம் முற்றிலும் தற்காலிகமானது. மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தை நேரிலோ அல்லது 0427 - 2415966 என்ற எண்ணிலோ தொடா்பு கொள்ளலாம் என்றாா்.

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