மைசூரு - கண்ணூா் இடையே சிறப்பு ரயில்
கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில் மைசூரு- கண்ணூா் மற்றும் கண்ணூா்- பெங்களூரு இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில் மைசூரு- கண்ணூா் மற்றும் கண்ணூா்- பெங்களூரு இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சேலம் கோட்டம் தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
அதிகரித்து வரும் கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில் மைசூரு- கண்ணூா் மற்றும் கண்ணூா்- பெங்களூரு இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதன்படி, மைசூரு- கண்ணூா் இடையே வரும் 29 ஆம் தேதி சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும்.
இந்த ரயில் மைசூரில் இருந்து இரவு 11.55 மணிக்குப் புறப்பட்டு கிருஷ்ணராஜபுரம், பங்காருபேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், போத்தனூா், பாலக்காடு, கோழிக்கோடு வழியாக அடுத்த நாள் மாலை 5.50 மணிக்கு கண்ணூரை சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில், கண்ணூா்- பெங்களூரு கன்டோன்மென்ட் இடையே வரும் 30 ஆம் தேதி சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் கண்ணூரில் இருந்து இரவு 7.45 மணிக்குப் புறப்பட்டு கோழிக்கோடு, பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், பங்காருபேட்டை, கிருஷ்ணராஜபுரம் வழியாக அடுத்த நாள் காலை 10 மணிக்கு பெங்களூரு கன்டோன்மென்டை சென்றடையும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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