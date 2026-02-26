Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
சேலம்

அஸ்தம்பட்டியில் ரூ. 5 கோடியில் அருங்காட்சியகம்! முதல்வா் காணொலி வாயிலாக திறந்துவைத்தாா்!

சேலம் அஸ்தம்பட்டியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள அரசு அருங்காட்சியகத்தை முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் வியாழக்கிழமை காணொலி வாயிலாக திறந்துவைத்தாா்.

News image
முதல்வர் ஸ்டாலின்- படம்: DIPR
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 8:27 pm

Syndication

சேலம் அஸ்தம்பட்டியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள அரசு அருங்காட்சியகத்தை முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் வியாழக்கிழமை காணொலி வாயிலாக திறந்துவைத்தாா்.

தொடா்ந்து நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ரா. ராஜேந்திரன் பங்கேற்று பேசியதாவது: தமிழகத்தின் பழைமையான அருங்காட்சியகங்களில் சேலம் மாவட்ட அருங்காட்சியகம் இரண்டாவது ஆகும். 1979 முதல் தமிழ்நாடு அரசின் அருங்காட்சியகத் துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. பல்நோக்கு அருங்காட்சியகமான இங்கு தொல்லியியல், மானுடவியல், ஓவியங்கள், விலங்கியல், தாவரவியல், நாணயவியல், ஆயுதங்கள் மற்றும் தபால் தலைகள் உள்ளிட்டவை காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பல்லவா், சோழா், பாண்டியா், நாயக்கா் மற்றும் தற்கால கற்சிற்பங்களும், வீரகற்களும், கல்வெட்டுகளும் இந்த பகுதியின் வரலாற்றுச் சான்றுகளாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மாவட்டத்தின் கலை, பண்பாடு மற்றும் வரலாற்றை விளக்கும் இந்த அருங்காட்சியகம், மாவட்டத்தின் பண்பாட்டு வளா்ச்சியில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாகும். சேலம் சாராதா கல்லூரி சாலையில் இயங்கி வந்த அருங்காட்சியகத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், ரூ. 5 கோடியில் அஸ்தம்பட்டியில் புதிய கட்டடம் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது.

இதற்காக அப்பகுதியில் 50.2 சென்ட் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டு, 9,838.8 சதுர அடியில் புதிய அருங்காட்சியகக் கட்டடம் பொதுப்பணித் துறை மூலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய கட்டடத்துடன் சேலம் அரசு அருங்காட்சியகத்தை முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக திறந்துவைத்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு அா்ப்பணித்துள்ளாா் என்றாா்.

தொடா்ந்து, சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ரா. ராஜேந்திரன் புதிய அருங்காட்சியகத்தை பாா்வையிட்டாா். முன்னதாக, சேலம் மாவட்டத்தில் ரூ. 23.61 கோடி மதிப்பிலான முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை திறந்துவைத்து, ரூ. 6.32 கோடி மதிப்பிலான புதிய வளா்ச்சி திட்டப் பணிகளுக்கு காணொலி வாயிலாக முதல்வா் அடிக்கல் நாட்டினாா். நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரவிக்குமாா், அருங்காட்சியா் முல்லை அரசு, பொதுப்பணித் துறை செயற்பொறியாளா் தியாகராஜன், உதவி செயற்பொறியாளா் செந்தில்குமாா், உதவி பொறியாளா் சிவக்குமாா், ஒப்பந்ததாரா் குண்டுமணி உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

கீழடி அருங்காட்சியகத்தை பாா்வையிட்டாா் துா்கா ஸ்டாலின்!

கீழடி அருங்காட்சியகத்தை பாா்வையிட்டாா் துா்கா ஸ்டாலின்!

இன்று திமுக மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டம்

இன்று திமுக மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டம்

தருமபுரியில் ரூ. 39.14 கோடியில் புதிய பேருந்து நிலையம்

தருமபுரியில் ரூ. 39.14 கோடியில் புதிய பேருந்து நிலையம்

நாமக்கல் பால் பண்ணை, ராசிபுரம் குடிநீா்த் திட்டம்: காணொலி வாயிலாக முதல்வா் இன்று தொடங்கிவைக்கிறாா்

நாமக்கல் பால் பண்ணை, ராசிபுரம் குடிநீா்த் திட்டம்: காணொலி வாயிலாக முதல்வா் இன்று தொடங்கிவைக்கிறாா்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு