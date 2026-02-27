Dinamani
சேலம்

சேலம் அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் அமைப்பியல் துறையின் கட்டுமானக் கண்காட்சி

கண்காட்சியை தொடங்கிவைத்து பாா்வையிட்ட சேலம் அரசு பொறியியல் கல்லூரி முதல்வா் வி.கீதா. உடன், துணை முதல்வா் டி.ஷோபா ராஜ்குமாா் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 7:32 pm

சேலம் அரசு பொறியியல் கல்லூரி அமைப்பியல் துறை நடத்திய கட்டுமானக் கண்காட்சியில், புதுமை கட்டட மாதிரிகளை மாணவ, மாணவியா் காட்சிப்படுத்தினா்.

சேலம் அரசு பொறியியல் கல்லூரி அமைப்பியல் துறை சாா்பில், மாநில அளவிலான கட்டுமானக் கண்காட்சி மற்றும் தொழில்நுட்பக் கருத்தரங்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. துறைத் தலைவா் மற்றும் துணை முதல்வா் டி.ஷோபா ராஜ்குமாா் தலைமையில் நடைபெற்ற கட்டுமானக் கண்காட்சியை, கல்லூரி முதல்வா் வி.கீதா தொடங்கிவைத்து பாா்வையிட்டாா்.

இந்தக் கண்காட்சியில் உலகின் புகழ்பெற்ற கட்டடங்களின் மாதிரிகள், சாலையில் அதிக போக்குவரத்து இருக்கும்போது மின் உற்பத்தி, நிலநடுக்கத்தை தாங்கும் கட்டடங்கள், பாலங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், கடல் மற்றும் ஆறுகளின் நடுவே பாலம் அமைத்தல், உயா்ந்த கட்டுமானங்களை உருவாக்குதல் என 50-க்கும் மேற்பட்ட மாதிரி வடிவங்களை உருவாக்கி மாணவ, மாணவியா் காட்சிப்படுத்தி இருந்தனா்.

தொடா்ந்து நடைபெற்ற விழாவில் கல்லூரி முதல்வா் வி.கீதா பேசியதாவது:

சேலம் அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் அமைப்பியல் துறை சாா்பில் பல்வேறு சாதனைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. உயா்கல்வி செல்லும் மாணவ, மாணவியா் தவிர மற்றவா்கள் வளாகத் தோ்வில் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ளனா். அதிகபட்சமாக ஆண்டுக்கு ரூ. 14.50 லட்சம் ஊதியம் கிடைப்பதற்கான வேலைவாய்ப்பை தேசிய மற்றும் சா்வதேச நிறுவனங்களில் அவா்கள் பெற்றுள்ளனா். அமைப்பியல் துறைசாா்ந்த ஆய்வகங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் பரிசோதனைகள் மூலம் ரூ. 1.58 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது என்றாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், இந்திய பொறியாளா் கூட்டமைப்பின் சேலம் மையத் தலைவா் ஜெ.சங்கா், நீா்வளத் துறை உதவி செயற்பொறியாளா் பி.ஆா்.சியாமளாதேவி, கோவை குமரகுரு கல்லூரி பேராசிரியா் ஜி.எல்.சத்யமூா்த்தி ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றினா். தொழில்நுட்ப போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

