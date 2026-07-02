சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரிகளில் முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் புதன்கிழமை தொடங்கப்பட்டன. கல்லூரிக்கு வந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு இனிப்பு, பூங்கொத்து கொடுத்து ஆசிரியா்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கலைக் கல்லூரிகளில் 2026-27-ஆம் கல்வியாண்டில் இளநிலை பட்டப்படிப்புக்கு ஏராளமான மாணவா்கள் விண்ணப்பித்திருந்தனா். தொடா்ந்து, கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டு மாணவா்களுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், இளநிலை முதலாம் ஆண்டில் சோ்ந்த மாணவா்களுக்கு வகுப்புகள் புதன்கிழமை தொடங்கின.
சேலம் குமாரசாமிபட்டியில் உள்ள அரசு கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டில் சோ்ந்த மாணவா்கள் காலை 8 மணிமுதலே கல்லூரிக்கு வரத்தொடங்கினா். கல்லூரி நுழைவாயிலில் முதல்வா் பிரேமலதா தலைமையில் புதிதாக சோ்ந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு இனிப்பு, ரோஜாப்பூ கொடுத்து வரவேற்றனா். கல்லூரியின் விதிமுறைகளை கடைப்பிடித்து நன்றாக படிக்க வேண்டும் என முதல்வா் பிரேமலதா மாணவா்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினாா்.
இதில், மூத்த பேராசிரியா்கள் ஆங்கில துறைத் தலைவா் கங்காதரன், புவியியல் துறைத் தலைவா் அருள், அரசியல் சாா் அறிவியல் துறைத் தலைவா் வீரமுத்து, மக்கள் தொடா்பு அதிகாரி பிச்சமுத்து, கணினி அறிவியல் துறைத் தலைவா் தங்கவேல், உள்தர மதிப்பீட்டு ஒருங்கிணைப்பாளா் விஜயகுமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
இதேபோல, சேலம் கோரிமேட்டில் உள்ள அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவிகளுக்கு கல்லூரி முதல்வா் காந்திமதி தலைமையில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
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