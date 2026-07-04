தாகம் தீா்க்க வருகிறதோ?

/
வடு கிடக்கும் பூமியின் தாகம் தீா்க்க விரைகின்றனவோ இந்த குமுலோனிம்பஸ் மேகங்கள்?
இடம்: சேலம் டால்மியா போா்டு பேருந்து நிறுத்தம்
நாள்: வெள்ளிக்கிழமை
படம் - வே.சக்தி
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.