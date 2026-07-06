சேலம் மாவட்டம், ஏற்காட்டில் முறையாக குடிநீா் விநியோகம் செய்யாததைக் கண்டித்து பொதுமக்கள் திங்கள்கிழமை சேலம் - ஏற்காடு பிரதான சாைலையில் அமா்ந்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
ஏற்காடு ஊராட்சி ஒன்றியம், ஏற்காடு கிராம ஊராட்சியில் 15 வாா்டுகள் உள்ளன. இவற்றில் கோவில்மேடு பகுதியில் கடந்த 10 நாள்களாக குடிநீா் விநியோகிக்காததால் பொதுமக்கள் ஊராட்சி அலுவலகத்துக்கு வந்தனா்.
அவா்களுக்கு முறையான பதில் கிடைக்காததால் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். பின்னா் காவல் துறை, அரசு அலுவலா்கள்அவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, முறையாக குடிநீா் விநியோகிக்க ஏற்பாடு செய்வதாக உறுதியளித்தனா். இதையடுத்து மறியல் போராட்டத்தை கைவிட்டு பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனா்.
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