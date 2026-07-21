இன்றைய மின்தடை! - நெத்திமேடு

சேலம் நெத்திமேடு துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்வதால், புதன்கிழமை (ஜூலை 22) காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை கீழ்கண்ட பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் நிா்மலா தெரிவித்துள்ளாா்.
மின்தடை பகுதிகள்: நெத்திமேடு, அன்னதானப்பட்டி, செவ்வாய்ப்பேட்டை, சத்திரம், அரிசிபாளையம், நான்கு சாலை, குகை, லைன்மேடு, தாதகாப்பட்டி, தாசநாயக்கன்பட்டி, கொண்டலாம்பட்டி, நெய்காரப்பட்டி, உத்தமசோழபுரம், பூலாவாரி, சூரமங்கலம், மெய்யனூா், சின்னேரிவயல், பள்ளப்பட்டி, சாமிநாதபுரம்.
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