மதுபோதையில் கீழே விழுந்தவா் உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
ஆத்தூா் மந்தைவெளி கலைவாணா் தெருவைச் சோ்ந்த துரை (35), ரயிலடி தெருவில் உள்ள உணவகத்தில் வேலை செய்துவந்தாா். வெள்ளிக்கிழமை இரவு பணியை முடித்துவிட்டு மது அருந்தி கடை வாயிலில் உள்ள மேஜையில் தூங்கியுள்ளாா். பின்னா் தூங்கிக் கொண்டிருந்தவா் கீழே விழுந்துள்ளாா். காலை கடை திறக்க உரிமையாளா் வந்தபோது, துரை உயிரிழந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.
தகவல் அறிந்த ஆத்தூா் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் துரையின் உடலைக் கைப்பற்றி, பரிசோதனைக்காக ஆத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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