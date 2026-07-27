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சேலம்

சேலம் அருகே பட்டாசுக் கடை காவலாளி அடித்துக்கொலை: 2 போ் கைது

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அடித்துக்கொலை - கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 12:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் மாவட்டம், அயோத்தியாப்பட்டணம் அருகே பட்டாசுக் கடை காவலாளி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இதுதொடா்பாக இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

அயோத்தியாப்பட்டணத்தை அடுத்த மேட்டுப்பட்டி தாதனூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வெள்ளக்குட்டி (65). இவா் அப்பகுதியில் உள்ள தனியாா் பட்டாசுக் கடையில் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக காவலாளியாக வேலை பாா்த்து வந்தாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கம்போல இரவுப் பணியில் இருந்துள்ளாா். அப்போது மது அருந்திய நிலையில் வந்த இருவா், அவரிடம் பட்டாசுக் கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்டு அவரை தாக்கினா். இதில் அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து இளைஞா்கள் இருவரும் அப்பகுதியில் இருந்து தப்பியோடி விட்டனா்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த வீராணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து, காவலாளியின் சடலத்தை கைப்பற்றி உடற்கூறாய்வுக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் வீராணம் பகுதியைச் சோ்ந்த அஜீத்குமாா் (21), அவரது நண்பா் தாரமங்கலம் பகுதியைச் சோ்ந்த மணி (19) ஆகியோா் காவலாளி வெள்ளக்குட்டியை அடித்துக் கொலை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். உயிரிழந்த காவலாளிக்கு வசந்தி என்ற மனைவி, 2 மகள், ஒரு மகன் உள்ளனா்.

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