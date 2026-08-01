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சேலம்

சென்னை - கோவை இன்டா்சிட்டி ரயிலில் கூடுதல் பெட்டி இணைப்பு

சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் சென்னை-கோவை இன்டா்சிட்டி விரைவு ரயிலில் தற்காலிகமாக கூடுதல் பெட்டி இணைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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சிறப்பு ரயில்கள் - படம்: கோப்பிலிருந்து...

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 3:13 am IST

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சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் சென்னை-கோவை இன்டா்சிட்டி விரைவு ரயிலில் தற்காலிகமாக கூடுதல் பெட்டி இணைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு: ரயில்களில் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில் ரயில்வே நிா்வாகம் முக்கிய வழித்தடங்களில் சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகளை இணைத்து இயக்கி வருகிறது.

அந்தவகையில் தற்போது சென்னை சென்ட்ரல்- கோவை மற்றும் கோவை-சென்னை சென்ட்ரல் இடையே இயக்கப்படும் இன்டா்சிட்டி விரைவு ரயில்களில் கூடுதலாக ஒரு இரண்டாம் வகுப்பு சோ் காா் பெட்டி தற்காலிகமாக இணைக்கப்பட்டு இயக்கப்படும் என ரயில்வே நிா்வாகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, சென்னை சென்ட்ரல்-கோவை இன்டா்சிட்டி விரைவு ரயில் மற்றும் கோவை-சென்னை சென்ட்ரல் இன்டா்சிட்டி விரைவு ஆகிய ரயில்களில், வரும் செப்டம்பா் 30 வரை ஒரு கூடுதல் இரண்டாம் வகுப்பு சோ் காா் பெட்டி இணைத்து இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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