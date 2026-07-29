திருப்பதி விரைவு ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைப்பு

ராமேசுவரம், சென்னையிலிருந்து திருப்பதி செல்லும் விரைவு ரயில்களில் தற்காலிகமாக கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டு இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: புதன்கிழமை (ஜூலை 29) மற்றும் ஆக.2 முதல் செப்.29-ஆம் தேதி வரை ராமேசுவரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு திருப்பதி செல்லும் விரைவு ரயிலில் (எண்: 16780) கூடுதலாக 1 குளிா்சாதன வசதி மூன்றடுக்குப் பெட்டி இணைக்கப்படவுள்ளது.
அதையடுத்து விரைவு ரயிலில் மொத்தம் 4 குளிா்சாதன வசதி மூன்றடுக்குப் பெட்டிகள், 8 தூங்கும் வசதி பெட்டிகள், 4 பொது இரண்டாம் வகுப்புப் பெட்டிகள், 1 இரண்டாம் வகுப்பு திவ்யாஞ்சன் வகைப் பெட்டி, 1 சரக்கு வேன் ஆகியவை இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
வரும் ஆக. 1 முதல் செப். 30 வரை சென்னை சென்ட்ரலிலிருந்து புறப்பட்டு திருப்பதி செல்லும் விரைவு ரயிலில் (எண் 16053) 1 உட்காரும் நாற்காலி வசதி கொண்ட பெட்டி இணைக்கப்படும். அதன்படி அந்த ரயிலில் 11 உட்காரும் வசதி நாற்காலிகளுடனான பெட்டிகளும், 4 பொது இரண்டாம் வகுப்புப் பெட்டிகளும், 1 இரண்டாம் வகுப்பு திவ்யாஞ்சன் வகைப் பெட்டியும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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