Dinamani
வேலூர் மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை நைஜீரியாவில் போதைப்பொருள் கடத்திய இந்தியர்கள் கப்பலுடன் சிறைபிடிப்பு! ரூ. 50 கோடிக்கு மேல் அபராதம்! மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியுடன் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சந்திப்பு இந்தியாவுக்கு எதிராக இரண்டாவது அதிவேக சதம்; ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் சாதனை! அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே 24 மணி நேரத்திற்குள் அமைதி ஒப்பந்தம்: பாக். பிரதமர் தகவல்! துபை-அகமதாபாத் விமான ஸ்பீக்கரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 2.7 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்! மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் வேடிக்கை பார்க்கும் தவெக அரசு: எடப்பாடி பழனிசாமி ராணுவ தலைமைத் தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத் நியமனம்!
/
சேலம்

சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் காலியாக உள்ள 438 இடங்களுக்கு மீண்டும் கலந்தாய்வு

சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் காலியாக உள்ள 438 இடங்களுக்கு மீண்டும் கலந்தாய்வு நடைபெற உள்ளது.

News image
Updated On :14 ஜூன் 2026, 3:29 am IST

Syndication

சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் காலியாக உள்ள 438 இடங்களுக்கு மீண்டும் கலந்தாய்வு நடைபெற உள்ளது.

இதுகுறித்து சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரி முதல்வா் ஜ.பிரேமலதா வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

அரசு கலைக் கல்லூரி 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான மாணவா் சோ்க்கைக்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதில், 1,702 இடங்களுக்கு சுமாா் 26,000 மாணவா்களிடத்திலிருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.

ஜூன் 5-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சிறப்பு மாணவா்கள் கலந்தாய்வில், 148 இடங்களுக்கு 85 இடங்களும், ஜூன் 8-ஆம் தேதி முதல்கட்ட கலந்தாய்வில் 1,702 இடங்களுக்கு நடைபெற்றதில், அறிவியல் பாடங்களுக்கு 366 இடங்களும், 9-ஆம் தேதி கலந்தாய்வில் 336 கலைப் பாடங்களுக்கும், 10-ஆம் தேதி இரண்டாம்கட்ட கலந்தாய்வில் 206 அறிவியல் பாடங்களுக்கும், 11-ஆம் தேதி கலந்தாய்வில் கலைப் பாடங்களுக்கு 271 இடங்களும் வழங்கப்பட்டன.

கட் ஆப் மதிப்பெண் அடிப்படையில் முறையாக தரவரிசைப்படுத்தி, அரசின் வழிகாட்டுதல்படி இனசுழற்சி அடிப்படையில் இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, 1,264 இடங்கள் முழுமையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. மீதம் 438 இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன.

மேலும், இளநிலை பாடப் பிரிவுகளிலும் எம்பிசி, எஸ்சி, எஸ்டி, எஸ்சிஏ மாணவா்களுக்கு இடங்கள் பெரும்பாலும் முடிந்துவிட்டன. பிசி வகுப்பினா்களுக்கு மட்டும் இடம் உள்ளது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

அரசு கலைக் கல்லூரியில் 65 பேருக்கு சோ்க்கை ஆணை

அரசு கலைக் கல்லூரியில் 65 பேருக்கு சோ்க்கை ஆணை

சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் நாளை முதல் கலந்தாய்வு

சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் நாளை முதல் கலந்தாய்வு

கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆடவா் கலைக் கல்லூரியில் ஜூன் 5-இல் பொதுக் கலந்தாய்வு தொடக்கம்

கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆடவா் கலைக் கல்லூரியில் ஜூன் 5-இல் பொதுக் கலந்தாய்வு தொடக்கம்

கடையநல்லூா் அரசுக் கல்லூரியில் ஜூன் 5இல் கலந்தாய்வு தொடக்கம்

கடையநல்லூா் அரசுக் கல்லூரியில் ஜூன் 5இல் கலந்தாய்வு தொடக்கம்

விடியோக்கள்

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!