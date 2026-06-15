Dinamani
சூடானில் டிரோன் தாக்குதல்களில் 1,000-க்கும் மேற்பட்டோர் பலி!நாங்கள் பாகிஸ்தானியர்களை நம்புவதில்லை: இஸ்ரேல் தூதர்அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டட திட்ட அனுமதி: சிஎம்டிஏவுக்கு அதிகாரம் வழங்கியது!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சித் தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே மீது அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தினர்.நகர்ப்புறத்தில் வேலை இல்லாதோர் எண்ணிக்கை குறைவு! 6.4 % ஆக குறைந்துள்ளதுசெப். 17 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம்!தென் தமிழகத்தில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!
/
சேலம்

சேலத்தில் தகராறில் காயமடைந்த வங்கி வசூல் முகவா் உயிரிழப்பு

News image

உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :16 ஜூன் 2026, 12:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலத்தில் நள்ளிரவில் பெண் நண்பா் வீட்டுக்கு சென்று தகராறு செய்தபோது ஏற்பட்ட மோதலில் காயமடைந்த வங்கி வசூல் முகவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

சேலம் தென்அழகாபுரம் அம்பேத்கா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் விஜய் (30). இவா் மீது பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளன. இவா் வங்கி ஒன்றில் வசூல் முகவராக பணியாற்றி வந்தாா். இவா், கடந்த 10 ஆம் தேதி இரவு மது அருந்திய நிலையில் சோளம்பள்ளம், காந்திநகா் பகுதியில் தனக்கு பழக்கமான தனலட்சுமி (24) என்பவரைப் பாா்க்க அவரது வீட்டிற்கு சென்றாா். அங்கு தனலட்சுமி, அவரது கணவா் சௌந்தரராஜன் மற்றும் குழந்தைகளுடன் தூங்கிக்கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது, தனலட்சுமியை எழுப்பி அவருடன் விஜய் தகராறு செய்துள்ளாா். சப்தம் கேட்டு எழுந்த கணவா் செளந்தரராஜன் மற்றும் உறுப்பினா்கள், விஜயை கடுமையாகத் தாக்கினா். இதில் பலத்த காயமடைந்த விஜய் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவருக்கு மூளையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.

இந்த சம்பவம் தொடா்பாக வழக்குப் பதிவுசெய்த சூரமங்கலம் போலீஸாா், சௌந்தரராஜன் (28), திவன்ராஜ் (25) ஆகியோரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த விஜய் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து, கொலை முயற்சி வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றி போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

இதில் தகாத உறவு விவகாரத்தில் இந்த கொலை நடந்திருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, கொலையில் தொடா்புடைய காந்தி நகரைச் சோ்ந்த விஜய், வினோத் ஆகியோரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா். தலைமறைவான கௌதம் என்பவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

சேலம் கன்னங்குறிச்சியில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 10 பவுன் நகை திருட்டு

சேலம் கன்னங்குறிச்சியில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 10 பவுன் நகை திருட்டு

சேலத்தில் பேக்கரி உரிமையாளா் வீட்டில் 54 பவுன் நகை, ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கம் திருட்டு

சேலத்தில் பேக்கரி உரிமையாளா் வீட்டில் 54 பவுன் நகை, ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கம் திருட்டு

விஜய் தமிழன் ஆ. பாா்த்திபனுக்கு அமைச்சா் வாய்ப்பு: சேலத்தில் தவெகவினா் கொண்டாட்டம்

விஜய் தமிழன் ஆ. பாா்த்திபனுக்கு அமைச்சா் வாய்ப்பு: சேலத்தில் தவெகவினா் கொண்டாட்டம்

முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு: சேலத்தில் தவெகவினா் கொண்டாட்டம்

முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு: சேலத்தில் தவெகவினா் கொண்டாட்டம்

விடியோக்கள்

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |