சேலம்

சேலத்தில் பேக்கரி உரிமையாளா் வீட்டில் 54 பவுன் நகை, ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கம் திருட்டு

சேலத்தில் பேக்கரி கடை உரிமையாளா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 54 பவுன் நகை, ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்ற சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் கொள்ளை போன பேக்கரி உரிமையாளா் வீட்டில் சிதறிக் கிடக்கும் பொருட்கள்.

Updated On :28 மே 2026, 1:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலத்தில் பேக்கரி கடை உரிமையாளா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 54 பவுன் நகை, ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்ற சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் திருஞானம் (42). இவா் சேலத்தில் 3 இடங்களில் பேக்கரி வைத்துள்ளாா். இதுதவிர நாமக்கல், திருச்சி மாவட்டங்களிலும் பேக்கரி நடத்தி வருகிறாா்.

இவா் கடந்த 22-ஆம் தேதி வீட்டை பூட்டிவிட்டு சொந்த ஊரான சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடிக்கு குடும்பத்துடன் சென்றாா். செவ்வாய்க்கிழமை மாலை சேலம் திரும்பிய நிலையில், வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா். உள்ளே சென்று பாா்த்த போது, பீரோக்கள் உடைக்கப்பட்டு அதில் வைத்திருந்த 54 பவுன் நகை, 100 கிராம் வெள்ளி, ரூ. 1.05 லட்சம் பணம், வங்கிக் கணக்கு புத்தகம், ஆா்.சி. புத்தகம், 3 கைக்கடிகாரம், 1 கேமரா ஆகியவை திருட்டு போனது தெரியவந்தது.

புகாரின்பேரில், அன்னதானப்பட்டி போலீஸாா் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை நடத்தினா். அதில், வீட்டில் யாரும் இல்லாததை தெரிந்துகொண்டு வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து உள்ளே புகுந்து திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, அங்கு பதிவான கைரேகைகளை நிபுணா்கள் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளையும் ஆய்வுசெய்து திருடா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.

ஐடி ஊழியா் வீட்டில் 15 பவுன் நகை திருட்டு

சேலத்தில் வீட்டின் கதவை உடைத்து 8 பவுன் நகை திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 15 பவுன் நகை, ரூ. 1 லட்சம் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 16 பவுன் நகை, ரூ. 4 லட்சம் திருட்டு; 2 போ் கைது!

"கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை": பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!"

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

