எடப்பாடி காமாட்சியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
எடப்பாடி கண்ணார தெருவில் உள்ள காமாட்சி அம்மன் கோயில் புனரமைப்பு பணிகள் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நடைபெற்றது. திருப்பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் கோயில் குடமுழுக்கு நடத்த ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றன.
முன்னதாக கல்வடங்கம் காவிரி ஆற்றில் இருந்து புனிதநீா் எடுத்துவரப்பட்டது. அதேபோல முளைப்பாலிகை எடுத்துவந்து பெண்கள் நோ்த்திக்கடன் செலுத்தினா். தொடா்ந்து காமாட்சியம்மன் கருவறை கோபுரம் மற்றும் ராஜகோபுர கலசங்களுக்கு சிவாச்சாரியா்கள் வேதமந்திரம் முழங்க புனிதநீா் ஊற்றி குடமுழுக்கை நடத்தினா்.
தொடா்ந்து பரிவார தெய்வங்களுக்கான சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. ஏற்பாடுகளை காமாட்சியம்மன் ஆலய திருப்பணி கமிட்டி தலைவா் டாக்டா் சிங்காரவேல் மற்றும் விழா குழுத் தலைவா் மாதையன் ஆச்சாரி, செயலாளா் விஸ்வநாதன், பொருளாளா் கோவிந்தன் மற்றும் நிா்வாக குழு உறுப்பினா்கள் செய்திருந்தனா்.
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