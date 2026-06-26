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சேலம்

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து தொடா்ந்து சரிவு

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை காலை 760 கனஅடியில் இருந்து விநாடிக்கு 308 கன அடியாக குறைந்தது.

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மேட்டூா் அணை

Updated On :26 ஜூன் 2026, 6:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை காலை 760 கனஅடியில் இருந்து விநாடிக்கு 308 கன அடியாக குறைந்தது.

அணையிலில் இருந்து குடிநீா்த் தேவைக்காக விநாடிக்கு 1000 கனஅடி தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது. அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவைவிட அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு குறைவாக இருப்பதால் மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் வியாழக்கிழமை காலை 79.26 அடியில் இருந்து 79.18 அடியாக சரிந்துள்ளது. அணையின் நீா் இருப்பு 41.14 டிஎம்சியாக உள்ளது.

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