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சேலம்

சேலம் வழியாக கான்பூா்- மதுரை இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்

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சிறப்பு ரயில் - கோப்புப்படம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 3:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உத்தரபிரதேச மாநிலம், கான்பூரில் இருந்து சேலம் வழியாக மதுரைக்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

வடமாநிலங்களுக்கு செல்லும் ரயில்களில் அதிகரித்துவரும் கூட்ட நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு உத்தரபிரதேச மாநிலம் கான்பூா்- மதுரை இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. அதன்படி, கான்பூா் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மதுரைக்கு ஜூலை 1 ஆம் தேதி முதல் 29 ஆம் தேதி வரை புதன்கிழமைகளில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும்.

கான்பூா் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புதன்கிழமைகளில் காலை 8.10 மணிக்குப் புறப்படும் இந்த ரயில், சேலம், நாமக்கல், கரூா், திண்டுக்கல் வழியாக வெள்ளிக்கிழமைகளில் காலை 7.15 மணிக்கு மதுரையை சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கத்தில் மதுரையில் இருந்து ஜூலை 4 ஆம் தேதி முதல் ஆக.1 ஆம் தேதி வரை கான்பூருக்கு சனிக்கிழமைகளில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும். மதுரையில் இருந்து சனிக்கிழமைகளில் அதிகாலை 2.30 மணிக்கு புறப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில், திண்டுக்கல், கரூா், நாமக்கல், சேலம் வழியாக திங்கள்கிழமைகளில் அதிகாலை 4.30 மணிக்கு கான்பூரை சென்றடையும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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