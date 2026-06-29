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சேலம்

கருணாநிதி பிறந்த நாள்: திமுக இளைஞரணி சாா்பில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் அளிப்பு

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திமுக இளைஞரணி சாா்பில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய முன்னாள் அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன்.

Updated On :29 ஜூன் 2026, 12:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி பிறந்தநாளையொட்டி திமுக இளைஞரணி சாா்பில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி பிறந்தநாளையொட்டி சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக சாா்பில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன . அதன் ஒரு பகுதியாக, சேலம் மாநகர திமுக இளைஞரணி சாா்பில் ஜான்சன்பேட்டையில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு மாநகர இளைஞரணி அமைப்பாளா் கேபிள் சரவணன் முன்னிலை வகித்தாா். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளரும், முன்னாள் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சருமான ரா. ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்து, தூய்மைப் பணியாளா்கள் 200 பேருக்கு பேண்ட், சட்டை மற்றும் சேலைகளை வழங்கி பேசினாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் மாநகரச் செயலாளா் ரகுபதி, துணைச் செயலாளா் கணேசன், பகுதி செயலாளா்கள் சாா்ந்தமூா்த்தி, சரவணன், இளைஞா் அணி மாவட்ட அமைப்பாளா்கள் சோளம்பள்ளம் காா்த்தி, ரவி, மாநகர துணை அமைப்பாளா்கள், வாா்டு செயலாளா்கள், இளைஞா் அணி நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

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