Dinamani
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் 15,300-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல்அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இந்திய கம்யூ. தலைவர்கள் தொகுதிப்பங்கீட்டுப் பேச்சுஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!பிகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு நடந்தது தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடக்கும்! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழைகளுக்காக 4.29 லட்சம் வீடுகள்: தமிழக அரசுகோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!துபை விமான நிலையத்தில் ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்: விமான சேவை பாதிப்பு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!கேரள மாநில அரசு வேலை வாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு!உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி!அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் சதம்..! ஆஸி. மகளிர் 123 ரன்கள் முன்னிலை!தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும்
/
சேலம்

விடுதியில் புகுந்து மாணவா்களை தாக்கிய கும்பல்: போலீஸாா் விசாரணை

சேலம் மரவனேரி பகுதியில் உள்ள அரசு மாணவா் விடுதிக்குள் புகுந்து மாணவா்களை தாக்கிய மா்ம கும்பல் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை

News image
விசாரணை- கோப்புப் படம்
Updated On :7 மார்ச் 2026, 7:56 pm

Syndication

சேலம் மரவனேரி பகுதியில் உள்ள அரசு மாணவா் விடுதிக்குள் புகுந்து மாணவா்களை தாக்கிய மா்ம கும்பல் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

சேலம் மரவனேரி பகுதியில் அரசு கல்லூரி மாணவா்களுக்கான விடுதி இயங்கி வருகிறது. இதில், பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 150 மாணவா்கள் தங்கியுள்ளனா். இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை இரவு 6 போ் கொண்ட கும்பல் திடீரென விடுதிக்குள் நுழைந்து, அங்கிருந்த மாணவா்களிடம் பெயா் மற்றும் படிப்பு குறித்து விசாரித்துள்ளனா். பின்னா், அங்கிருந்த 3 பேரை அந்தக் கும்பல் கடுமையாக தாக்கியது.

அப்போது, அவ்வழியாக ரோந்து சென்ற அஸ்தம்பட்டி போலீஸாா், மாணவா்களின் சப்தம்கேட்டு விடுதிக்குள் சென்று விசாரித்தனா். பின்னா், அவா்களை சமாதானப்படுத்தி அங்கிருந்து கலைந்துபோக செய்தனா். இதனிடையே மாணவா்களை தாக்கும் விடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.

இதையடுத்து, காவல் உதவி ஆணையா் அஸ்வினி, காவல் ஆய்வாளா் கோவிந்தராசன் உள்ளிட்ட போலீஸாா், மாணவா் விடுதிக்கு சனிக்கிழமை நேரில்சென்று விசாரணை நடத்தினா். மேலும், அந்தக் கும்பல் எதற்காக மாணவா்களை தாக்கினா், விடுதிக்குள் நுழைந்தவா்கள் யாா் என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

வீட்டுக்குள் புகுந்து பெண்ணைத் தாக்கிய இளைஞா் கைது

வீட்டுக்குள் புகுந்து பெண்ணைத் தாக்கிய இளைஞா் கைது

நான்குனேரி இரட்டைக் கொலையில் 7 போ் கைது

நான்குனேரி இரட்டைக் கொலையில் 7 போ் கைது

மாணவிகளின் விடுதிக்குள் புகுந்தவா் கைது

மாணவிகளின் விடுதிக்குள் புகுந்தவா் கைது

தனியாா் கல்லூரிக்குள் புகுந்து மாணவா்கள் மீது தாக்குதல்: போலீஸாா் விசாரணை!

தனியாா் கல்லூரிக்குள் புகுந்து மாணவா்கள் மீது தாக்குதல்: போலீஸாா் விசாரணை!

வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு