Dinamani
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் 15,300-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல்அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இந்திய கம்யூ. தலைவர்கள் தொகுதிப்பங்கீட்டுப் பேச்சுஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!பிகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு நடந்தது தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடக்கும்! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழைகளுக்காக 4.29 லட்சம் வீடுகள்: தமிழக அரசுகோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!துபை விமான நிலையத்தில் ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்: விமான சேவை பாதிப்பு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!கேரள மாநில அரசு வேலை வாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு!உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி!அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் சதம்..! ஆஸி. மகளிர் 123 ரன்கள் முன்னிலை!தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும்
/
சேலம்

5 கிராமங்களை தத்தெடுத்த சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரி!

உன்னத பாரத திட்டத்தின்கீழ், சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரி சாா்பில் 5 கிராமங்கள் தத்தெடுக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

News image
சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரி சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அகில இந்திய மண்டல இயக்குநா் ரவிச்சந்திரன்
Updated On :7 மார்ச் 2026, 8:02 pm

Syndication

உன்னத பாரத திட்டத்தின்கீழ், சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரி சாா்பில் 5 கிராமங்கள் தத்தெடுக்கும் நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

சேலம் கொண்டப்பநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு, கல்லூரி முதல்வா் ஐ.பிரேமலதா (பொ) தலைமை வகித்தாா். திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பிச்சைமுத்து வரவேற்றாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரவிக்குமாா் உன்னத பாரத திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்களை எடுத்துரைத்தாா்.

தொடா்ந்து, சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற உன்னத பாரத திட்ட அகில இந்திய மண்டல இயக்குநா் கே.ரவிச்சந்திரன் பேசுகையில், கிராம பஞ்சாயத்துகளை தத்தெடுப்பதன் மூலம் சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை முன்னெடுப்பதுடன், வளா்ந்த பாரதத்துக்கான இலக்குகளை விரைவில் எட்ட முடியும். இதன்மூலம் கிராமப்புறங்கள் நிலையான, நீடித்த வளா்ச்சியை எட்டும் என்றாா்.

இந்நிகழ்வில், அரசு கலைக் கல்லூரி உள்ளக மதிப்பீட்டுக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளா் விஜயகுமாா், உன்னத பாரத திட்ட உறுப்பினா்கள், கிராம நிா்வாக அதிகாரி வனிதா, கொண்டப்பநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சி முன்னாள் தலைவா் கே.எம்.ராஜா, கிராம மக்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் இலக்கியக் கருத்தரங்கம்

சேலம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் இலக்கியக் கருத்தரங்கம்

பாலியல் புகாா்: அரசு கலைக் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியா் பணியிட மாற்றம்

பாலியல் புகாா்: அரசு கலைக் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியா் பணியிட மாற்றம்

சிலகங்கை அரசு மகளிா் கல்லூரியில் கல்லூரி நாள் விழா

சிலகங்கை அரசு மகளிா் கல்லூரியில் கல்லூரி நாள் விழா

தேசிய ஒருமைப்பாடு முகாமுக்கு சிக்கண்ணா கல்லூரி மாணவா் தோ்வு

தேசிய ஒருமைப்பாடு முகாமுக்கு சிக்கண்ணா கல்லூரி மாணவா் தோ்வு

வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு