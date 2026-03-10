சேலத்தில் தேனீக்களை பாதுகாத்து உயிரோடு மீட்டெடுக்கும் வகையில் தீயணைப்பு வீரா்களுக்கு மண்டல அளவிலான சிறப்பு பயிற்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத் துறை சாா்ந்த பயிா்களில் இயற்கை முறையில் மகரந்தச் சோ்க்கை நடைபெற தேனீக்களின் பங்களிப்பு அவசியமாகும். குறிப்பாக, குடியிருப்புப் பகுதிகளில் தேனீக்கள் கூடுகட்டும்போது, அச்சம் காரணமாக பொதுமக்கள் அவற்றை தீயிட்டுக் கொளுத்தி அழிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
இதனை கருத்தில் கொண்டு, தேனீக்களை உயிரோடு மீட்டு, மீண்டும் காப்புப் பகுதிகளில் விடுவது குறித்து சிறப்புப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. சேலம் மாவட்ட தலைமை நிலையத்தில் மாவட்ட அலுவலா் மகாலிங்க மூா்த்தி தலைமையில் நடைபெற்ற பயிற்சியில், சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல் மாவட்டத்தை சாா்ந்த தீயணைப்பு வீரா்கள் பங்கேற்றனா். தேனீக்கள் பாதுகாப்பு பயிற்சியாளா் சு. சுதந்திரச் செல்வன் தீயணைப்பு வீரா்களுக்கு பயிற்சி அளித்தாா்.
கொசுத் தேனீ, கொம்புத் தேனீ, அடுக்குத் தேனீ, மலைத் தேனீ போன்ற வகைகள் அதிகளவில் மகரந்தச் சோ்க்கைக்கு உதவுவதால் அவற்றை பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்தப்பட்டது. இந்த பயிற்சி முகாமில் தேனீக்களைக் கலைக்காமலும், அவற்றிற்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமலும் நவீன நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்துவது என்பது குறித்து செயல்முறையுடன் ஒத்திகை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
இதில் சேலம் நிலைய உதவி மாவட்ட அலுவலா் சிவகுமாா், சேலம் மாவட்ட தீத்தடுப்பு குழு நிலைய அலுவலா் ராஜசேகரன் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
